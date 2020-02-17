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Avrupa
Haber Giriş: 17.02.2020 - 10:56,Son Güncelleme:/

Süper Lig'de kritik hafta

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Süper Lig'de kritik hafta

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan haftada; F.Bahçe-G.Saray, Beşiktaş-Trabzonspor maçları oynanacak.

Süper Lig'in 22. haftası, Gaziantep-Ç.Rizespor ve Antalyaspor-Kasımpaşa maçları dışında tamamlandı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan haftada, birçok önemli karşılaşma oynanacak.

F.Bahçe Kadıköy'de G.Saray'ı, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de Trabzonspor'u ağırlayacak. Haftanın sonucu merak edilen bir diğer mücadelesi ise Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanacak.

İşte fikstür:

Sivasspor-Alanyaspor
Kayserispor-Konyaspor
Göztepe-Gaziantep
Beşiktaş-Trabzonspor
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor
Gençlerbirliği-Ankaragücü
Fenerbahçe-Galatasaray
Ç.Rizespor-Başakşehir
Kasımpaşa-Denizlispor

Süper Ligde kritik hafta

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