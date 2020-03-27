'Tarih tekerrür ederse şampiyon Trabzonspor'

Şu anda Trabzonspor Süper Lig'de 26 hafta sonunda ligin en tepesinde bulunuyor. Süper Lig'de son 10 sezona bakıldığında önemli bir istatistik ortaya çıkıyor.

SADECE BAŞAKŞEHİR

Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, 26. haftayı 53 puan ve averaj farkıyla Başakşehir'in önünde lider bitirdi. Son 10 senede ligde 26. haftayı lider olarak tamamlayan takımların dokuzu sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Sadece geçen sezon Başakşehir kupayı Galatasaray'a kaptırdı. Bu sezon da Trabzonspor camiası şampiyonluk bekliyor.

Bu süreçte sadece Başakşehir, 2019- 20'de 26. haftayı lider bitirmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kalan 9 sezonda Galatasaray 4, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

İŞTE SON 10 YIL

2020 Trabzonspor -

2019 Başakşehir- G.Saray

2018 G.Saray-G.Saray

2017 Beşiktaş-Beşiktaş

2016 Beşiktaş-Beşiktaş

2015 G.Saray-G.Saray

2014 F.Bahçe-F.Bahçe

2013 G.Saray-G.Saray

2012 G.Saray-G.Saray

2011 F.Bahçe-F.Bahçe

2010 Bursa-Bursa