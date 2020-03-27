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Avrupa
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:30,Son Güncelleme:/

'Tarih tekerrür ederse şampiyon Trabzonspor'

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'Tarih tekerrür ederse şampiyon Trabzonspor'
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Koronavirüs salgını bütün dünyayı sararken bütün Avrupa'da olduğu gibi Süper Lig'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Salgının kontrol altına alınıp alınmayacağı, liglerin ne zaman başlayacağı bilinmiyor ve çeşitli senaryolar konuşuluyor.

Şu anda Trabzonspor Süper Lig'de 26 hafta sonunda ligin en tepesinde bulunuyor. Süper Lig'de son 10 sezona bakıldığında önemli bir istatistik ortaya çıkıyor.

SADECE BAŞAKŞEHİR
Şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, 26. haftayı 53 puan ve averaj farkıyla Başakşehir'in önünde lider bitirdi. Son 10 senede ligde 26. haftayı lider olarak tamamlayan takımların dokuzu sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Sadece geçen sezon Başakşehir kupayı Galatasaray'a kaptırdı. Bu sezon da Trabzonspor camiası şampiyonluk bekliyor.

Bu süreçte sadece Başakşehir, 2019- 20'de 26. haftayı lider bitirmesine rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Kalan 9 sezonda Galatasaray 4, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

İŞTE SON 10 YIL

2020 Trabzonspor -
2019 Başakşehir- G.Saray
2018 G.Saray-G.Saray
2017 Beşiktaş-Beşiktaş
2016 Beşiktaş-Beşiktaş
2015 G.Saray-G.Saray
2014 F.Bahçe-F.Bahçe
2013 G.Saray-G.Saray
2012 G.Saray-G.Saray
2011 F.Bahçe-F.Bahçe
2010 Bursa-Bursa

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