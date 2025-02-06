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Süper Lig devi işi bitirdi!

Güncelleme Tarihi:

#Manchester United#AVRUPADAN HABER#Altay Bayındır
Süper Lig devi işi bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:55

Muslera'nın yerine kaleci arayan Galatasaray'ın, Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır'ı gündemine aldığı ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü. İngiliz ekibinde az forma şansı bulan Bayındır'ın mutsuz olduğu iddia edilmişti. Bayındır'ın önümüzdeki sezon kesin olarak sarı-kırmızılıların formasını giyeceği öne sürüldü.

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig'in dev ekibi Altay Bayındır transferini bitirdi. Milli kaleci için bu kez de gündeme bomba gibi düşecek bir iddia atıldı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fernando Muslera, yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi buldu. Süper Lig devinin, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır transferini bitirdiği kaydedildi. Haberde, Altay'ın önümüzdeki sezon kesin olarak sarı-kırmızılıların formasını giyeceği belirtildi.

Süper Lig devi işi bitirdi
SADECE 7 MAÇA ÇIKTI
Altay Bayındır, 2. sezonunu geçirdiği Manchester United'da şu ana kadar sadece 7 kez şans buldu. Milli kaleci, bu maçların 6'sını bu sezon oynarken toplamda 10 gol yedi ve 2 mücadelede de kalesini gole kapadı.

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#Manchester United#AVRUPADAN HABER#Altay Bayındır

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