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Avrupa
MÜNİH - Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 14.06.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Sunucu Gülcan Kamps hamile!

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Sunucu Gülcan Kamps hamile!

Almanya’da Kamps şirketinin veliahtı olan Sebastian Kamps ile evlenen bir zamanların ünlü sunucusu Gülcan Kamps ilk bebeğine hamile kaldığını duyurdu.

SOSYAL medya hesabından 150 bin takipçisi olduğu belirtilen 38 yaşındaki ünlü sunucunun çok mutlu olduğu vurgulandı. Evlendikten 14 yıl sonra ilk bebeğine hamile kaldığını belirten Gülcan Kamp’ın fotoğrafının altına hayranları tarafından binlerce tebrik mesajı yağdı.

SEBASTIAN KAMP İLE EVLENMİŞTİ
2007 yılında milyarder Sebastian Kamp ile nikâh masasına oturan Gülcan Karahancı’nın düğünleri televizyonlardan canlı olarak yayınlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Ayrıca çok sayıda film ve dizi projesinde yer alan ünlü sunucu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

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