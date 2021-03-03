SunExpress’ten Korona Garanti Paketi

SUNEXPRESS, Kasım 2020’de hayata geçirdiği SunFlex uygulaması ile yolcularına, rezervasyon yaparken tercih ettikleri tarifeler doğrultusunda uçuşlarından belirli bir süre öncesine kadar ücretsiz rezervasyon değişikliği yapma imkânı tanıyor. Bu kapsamda, rezervasyonlarında SunClassic’i tercih eden misafirler, SunFlex 30 gün özelliği ile artık bir defaya mahsus olarak uçuş tarihlerinden 30 gün öncesine kadar değişiklik yapabilirken, bu süre SunPremium’u tercih eden misafirler için 7 gün öncesine kadar düşebiliyor. Ayrıca SunExpress, 31 Mart 2021’e kadar devam edecek kış sezonunda, SunClassic tarifesi üzerinden rezervasyon yapan misafirlerine özel olarak kalkıştan 15 gün öncesine kadar ücretsiz değişiklik avantajı sağlıyor. KOVID-19 HASTASINA İPTAL HAKKI

Hizmete sunmaya başladığı ‘Korona Garanti Paketi’ ile SunExpress, yolcularına kendilerinin veya uçuşta olmasalar bile birinci derece akrabalarının Kovid-19 virüsüne yakalanması halinde ücretsiz yeniden rezervasyon ve bilet iptal hakkı tanıyor. Dış hatlarda 3 eurodan ve iç hatlarda 7 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘Korona Garanti Paketi’ kapsamında SunExpress misafirleri, uçuş tarihinden 10 gün sonrasına kadar geriye dönük olarak gerekli kanıtları içeren belgeleri sunmaları durumunda yeniden rezervasyon veya bilet iadesi hizmetinden yararlanabiliyor.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK

Almanya ile Türkiye arasında hava köprüsü konumunda olan SunExpress, Türkiye veya Almanya tarafından diğer bir ülke için seyahat uyarısı yayınlanması halinde ise, hali hazırda rezervasyonu olan ve ‘Korona Garanti Paketi’ni alan yolcularına da biletlerinde ücretsiz değişiklik ve iptal hakkı sunuyor.