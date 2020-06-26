SunExpress’ten Almanya’ya çağrı: Türkiye’ye seyahat uyarısını bir an önce kaldırın

ALMANYA’da okullar tatile girmeye başladı. Bu hafta sonu Berlin, Hamburg, Brandenburg Eyaletleri tatile girerken, gelecek hafta başı ise en kalabalık nüfusa sahip Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yanında Schleswig Holstein’da da yaz tatilleri başlayacak. Seyahat sektörü şimdiden Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi sahillerinin tıka basa dolmasına karşı uyardı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Almanların en çok sevdiği tatil ülkelerinin başında gelen Türkiye’ye, korona krizi döneminde aldığı seyahat uyarısını kaldırmadı ve ayrıca Türkiye’yi korona riskli bölge olarak sınıflandırdı.

Alman Havayolları Lufthansa ve Türk Hava Yolları ortak kuruluşu SunExpress buna rağmen, Almanya’dan İspanya, Bulgaristan, Mısır gibi ülkelere seferlerini durdurdu, bu seferleri Türkiye’ye yoğunlaştırdı.

SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye kararı konusunda şöyle dedi: “Dışişleri Bakanlığı’nın büyük bir acelecilik içinde basit bir çözüm bulabilmek için bu kararı vermiş olmasına anlayış gösterebiliyorum. Ama bu adil değil. Duruma da uygun değil. Biz Türkiye’de geçen hafta Dışişleri ve Turizm Bakanı’yla birlikte en önemli seyahat sektörü medyası temsilcilerine Türkiye’de bu yönde alınan sağlık önlemlerini gösterdik. Antalya ve bölgesinin korona krizine karşı ne kadar iyi hazırlandığını anlattık. Otellerde, havalimanlarında, uçaklarda ne tür sıkı önlemler alındığını tanıttık. Bu önlemler tamamen dünya standartlarında. Türkiye gerçekten kıstaslar koydu. Türkiye’de turistik bölgelerdeki vaka durumu, virüsün bulaşma tehlikesi Bavyera veya Almanya’nın diğer bölgelerinden çok daha düşük. Seyahat uyarısının kaldırılmamış olması için fiili bir gerekçe yok. Ben Dışişleri Bakanlığı’nı hızla belirlenen bölgesel seyahat uyarısı uygulamasına geçmeye ve turizmi Türkiye’ye tekrar mümkün olduğu kadar hızla açmaya çağırıyorum.”

TIKA BASA TATİL YAPTIRILMASIN

SunExpress Ticaret Direktörü, Alman Dışişleri Bakanlığı’nın kararının insanları Mallorca ve Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi sahillerinde tıka basa tatil yapmaya zorladığını eleştirdi ve şöyle dedi: “Biz Alman Dışişleri Bakanlığı ile çok sıkı bağlantı içindeyiz. Biz tüm verileri sunuyoruz. Biz insanları vatanıyla buluşturmak istiyoruz. Biz insanların tekrar seyahat edebilmesini güvence altına almak istiyoruz ve Alman turistlerin Mallorca’da veya Almanya’nın Kuzey ve Baltık Denizi sahillerinde tıka basa tatil yapmak zorunda bırakılmamasını, Türkiye’nin geniş sahilleri ve otellerini de kullanabilmelerini, orada sakin, huzur içinde bir tatil yapabilmelerini kesinlikle güvence altına almak istiyoruz.”

YÜZDE 80 DOLUYUZ

SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, Türkiye’ye talep ne kadar yüksek sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Yolcularımız arasında şunu görüyoruz, Avrupa’da yaşayan ve yaz mevsimini Türkiye’de geçiren birinci kuşak Türkler uçaklarımızı dolduruyor. Onlarca yıldır her yıl Türkiye’ye uçan turistler de korona durumu hakkında yanlış haberlere rağmen Türkiye’ye gitmekten vazgeçmiyorlar. Bizim uçaklarımızdaki doluluk oranı iyi. Biz Türkiye seferlerimizde koltukların yüzde 80’ini satıyoruz. Bazen yüzde 85’e ulaşıyor koltuk satışları. Elbette önceki yıllardan daha az uçuyoruz, ama korktuğumuzdan çok daha iyi gidiyor satışlar.

ÖNLEMLER YÜKSEK

Peter Glade, uçaklarda aldıkları korona önlemlerini ise şöyle anlattı: “Biz Türkiye’de sağlık makamlarıyla çok sıkı işbirliği yaptık, uçakta etkili ve gerçekten dünya standartlarında önlemler aldık. Tüm uçaklarımızın içinde her 3 dakikada bir hava tamamen tazeleniyor. Uçağın içine verilen hava modern ameliyathanelerde kullanılan filitrelerden geçiyor. Dışarıdan taze hava bu filtrelerden içeriye geçtikten sonra tekrar dışarı atılıyor. Aynı zamanda uçakta maske mecburiyeti var. Tüm yolcular havaalanına girişten havaalanı çıkışına kadar ve uçuş süresi boyunca maske taşımak zorunda. Biz bir yolcunun hastalık belirtisi göstermesi ihtimaline karşı da iki sıra koltukları tamamen boş tutuyoruz. Başkalarına bulaştırma tehlikesini önlemek için bu yolcuyu tamamen diğer yolculardan ayırıp boş sıraya yerleştiriyoruz.” Lufthansa’nın SunExpress Almanya şubesini kapattığı haberlerinin yanlış anlaşmalara yol açtığına işaret eden Peter Glade, kararı Lufthansa ve Türk Hava Yolları’nın ortak aldığını ve bunun Türkiye seferlerini hiçbir şekilde etkilemediğini vurguladı.