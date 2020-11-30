SunExpress’le hiç korkmadan yaz programını şimdiden yap!

SUNEXPRESS’in, yolcularının ihtiyaçlarına göre güncellediği uçuş tarifeleri arasından SunClassic’i tercih eden misafirler artık bir defaya mahsus olarak uçuş tarihlerinden 30 gün öncesine kadar, SunPremium’u tercih edenler ise 7 gün öncesine kadar ek bir ücret ödemeden rezervasyon değişikliği yapabiliyor. Bu sayede gelecek yaz sezonu için seyahatlerini şimdiden planlamak isteyen misafirler hiçbir endişe duymadan rezervasyonlarını yapabilirler. Ayrıca SunExpress, 31 Mart 2021’e kadar devam edecek kış sezonunda, SunClassic tarifesi üzerinden rezervasyon yapan misafirlerine özel olarak kalkıştan 15 gün öncesine kadar ücretsiz değişiklik avantajı sunuyor.

‘GÜVENİRLİLİK DNA’MIZIN BİR PARÇASI’

SunExpress Ticaret Direktörü Peter Glade, “Özellikle pandemi koşullarında misafirlerimiz, planlarının değişme ihtimaline karşı kendilerini güvende hissedecekleri bir havayolu ile seyahat etmeyi tercih ediyor. Güvenilirlik ve esneklik daima DNA’mızın bir parçası olmuştur. Şimdi daha fazla esneklik sunan rezervasyon seçeneklerimiz ile misafirlerimiz, seyahat planlamalarını kaygı duymadan yapabilecek. Hatta şimdiden gelecek yaz için planlarını gönül rahatlığı ile yapabilirler” dedi.

30 GÜN ÖNCESİNE DEĞİŞİKLİK

Yeniden düzenlenen tarifelerin içerikleri şu şekilde: SunClassic: Kalkıştan 30 gün öncesine kadar bir defaya mahsus ücretsiz rezervasyon değişikliği (31 Mart 2021 tarihine kadar olan uçuşlarda) 35 kilograma kadar bagaj hakkı, uçakta atıştırmalıklar ve iki adet içecek (Kış sezonunda Anadolu uçuşlarında geçerli değildir.) Standart koltuk seçimi: SunExpress your benefits programına 65 puan kazanma.