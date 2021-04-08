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Avrupa
FRANKFURT
Haber Giriş: 08.04.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

SunExpress çalışanları aşılanmaya başladı

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SunExpress çalışanları aşılanmaya başladı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in uçuş ekipleri, 7 Nisan itibarıyla T.C. Sağlık ve Turizm Bakanlıkları ile iş birliği içinde yürütülen uygulama kapsamında Kovid-19 virüsüne karşı aşı olmaya başladı.

SUNEXPRESS, uçuşlarda görevli ekiplerinin yanı sıra misafirlerle ve uçaklarla doğrudan temas kuran tüm çalışanlarını Sağlık ve Turizm Bakanlıkları iş birliği ile başlatılan turizm çalışanlarının aşılanmasına yönelik programa dâhil etti. Hava yolu ayrıca, aşı olan uçuş ekiplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuşlarda görevlendirilmeyeceğini ve sağlık durumlarının yakından takip edileceğini bildirdi.

SunExpress çalışanları aşılanmaya başladı
SunExpress çalışanları aşılanmaya başladı

 

 

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