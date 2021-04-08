SunExpress çalışanları aşılanmaya başladı

SUNEXPRESS, uçuşlarda görevli ekiplerinin yanı sıra misafirlerle ve uçaklarla doğrudan temas kuran tüm çalışanlarını Sağlık ve Turizm Bakanlıkları iş birliği ile başlatılan turizm çalışanlarının aşılanmasına yönelik programa dâhil etti. Hava yolu ayrıca, aşı olan uçuş ekiplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 48 saat süreyle uçuşlarda görevlendirilmeyeceğini ve sağlık durumlarının yakından takip edileceğini bildirdi.