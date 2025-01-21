‘Sunay Akın ile Yüz Yüze’ Münih’te

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ANTON-Fingerle-Bildungszentrum’da gerçekleştirilen etkinlik, yoğun bir katılımla büyük beğeni topladı. Gösteriye Münih Başkonsolosu Süal Erdoğan ve Eğitim Ataşesi Dr. Akın Deveci de katıldı. Başkonsolos Erdoğan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve müzeci Sunay Akın’ı Münih’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Toplumumuzun çok sayıda üyesinin katıldığı etkinlikte, değerli sanatçımızla edebiyat, tarih ve kendi eserleri üzerine sıcak bir sohbet gerçekleştirdik. Sohbette Sayın Gül Sunal ve Berlin Tiyatro 28’in yönetmeni Ufuk Güldü de bizlere eşlik etti. Kendisine nazik daveti ve güzel sohbeti için teşekkür ediyor, Münih’e tekrar bekliyoruz.” Gösterinin ardından düzenlenen kitap imza etkinliğinde, Sunay Akın hayranlarıyla birebir sohbet etme ve kitaplarını imzalatma şansı buldu. Münih, sanatçının Almanya turnesi kapsamındaki duraklarından biri oldu. Sanatseverler, Akın’ın tarih ve edebiyatı harmanlayan anlatımıyla keyifli bir akşam yaşadı.

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SUNAY AKIN KİMDİR?

12 Eylül 1962 tarihinde Trabzon’da doğan Sunay Akın, Türk edebiyatının en özgün isimlerinden biridir. Şair, yazar, gazeteci, tiyatrocu ve televizyon programcısı kimlikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu olan Akın, şiirle başladığı sanat yolculuğunu farklı türlerdeki eserleriyle zenginleştirmiştir. Sunay Akın, şiirlerinde toplumsal duyarlılığı, bireysel duyguları ve tarihsel temaları ustalıkla işler. Öykü ve deneme türlerinde de başarılı eserler vermiştir. 2005 yılında Türkiye’nin ilk oyuncak müzesi olan İstanbul Oyuncak Müzesi’ni kurarak, kültür-sanat dünyasına büyük bir katkıda bulunmuştur. Sunay Akın, tarih ve edebiyatı harmanlayan anlatımıyla toplumsal belleği güçlendiren eserler ortaya koyar. Sahnede ve kitaplarında Türkiye’nin kültürel zenginliklerini, unutulmaya yüz tutmuş hikâyeleri ve kişileri anlatmayı amaçlar.

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