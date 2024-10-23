Sunay Akın, Cumhuriyet’e giden dönemi anlatacak

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TÜRKİYE’nin en iyi hikâye anlatıcıları arasında kabul edilen Sunay Akın’ın ‘Cumhuriyet’e Giden Yol’ başlıklı tek kişilik gösterisi, Hessen Atatürkçü Düşünce Derneği (HE-ADD), Hessen Türk Toplumu (TG-Hessen) ile Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği’nin (TMMB) ortaklaşa etkinliği olarak Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce Frankfurt Norwestadt’taki ‘Titus Salonu’nda gerçekleştirilecek. TMMB Başkanı Demir Ceylan, üç derneğin ortaklaşa hazırladığı etkinlikle ilgili açıklamasında şunları söyledi:



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“Ana vatanımız Türkiye’deki en büyük çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yılını geride bırakıp, 101’inci yılına girmeye hazırlanıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu’nun sona erdiği 1923 yılında Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak çağdaş ve halkın iradesine dayalı bir devlet kurmayı hedefleyen Mustafa Kemal Atatürk ’ün önderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ilan edilen Cumhuriyet’imizin kuruluşuna giden zorlu süreci değerli yazar Sunay Akın’dan dinleyeceğiz. Sunay Akın bu gösterisinde, zafere giden yolda insandan yola çıkacak ve kağnılarla aşılan yolların izinden giderek, özgürlük adına yakılan ateşin zafer meşalesine dönüşünü anlatacak. TMMB olarak Frankfurt’un köklü derneklerinden HE-ADD ve TG-Hessen ile birlikte gerçekleştireceğimiz toplantıya Frankfurt ve çevresindeki tüm cumhuriyetçi dostlarımızı davet ediyoruz.”

ÜYELERE İNDİRİMLİ BİLET

28 Ekim Pazartesi günü ‘Walter-Möller Platz 2, 60439 Frankfurt (Nordweststadt)’ adresindeki ‘SAALBau Titus-Forum’da gerçekleştirilecek etkinliğin biletleri reservix.de üzerinden temin edebilebilir. TMMB, HE-ADD ile TG Hessen üyelerinin kendileri ve bir yakınları için indirimli bilet alma hakkına sahip olduğu, bunun için ‘Aktionscode’ bölümüne üyelere verilecek indirim kodunu girerek indirimli bilet alma seçeneğinden yararlanabilecekleri açıklandı.