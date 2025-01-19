Suna Alan EFG Londra Jazz Festivali’nde sahne alıyor!

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LONDRA’nın yerel sanatçılarından büyüleyici sesiyle Suna Alan, 2019 yılında sahne aldığı EFG Londra Jazz Festivali’nde bir kez daha dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Kürt Alevi müziğinin çağdaş temsilcilerinden olan Suna Alan, 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 19.00’da, Londra’nın karakteristik mekânlarından Jamboree’de sahne alacak. Adres: 6 St Chads Place, London, WC1X 9HH. Suna Alan’ın müzik yolculuğu, kültürel çeşitlilik ve sanatsal ifade dolu bir kutlama niteliğinde. Kalbi Kürt halk ezgilerinde atarken, repertuarında Ermeni, Rum, Arap, Sefarad ve Türkçe şarkılara da yer vererek müziğini zenginleştiriyor. Her bir ezgisi Suna’nın eşsiz ve içten yorumunu yansıtarak unutulmaz bir deneyim vadediyor. Sanatçı, daha önce Southbank Centre’ın “Women in Music” konser serisi ve Royal Albert Hall’daki destek konserleri gibi önemli sahnelerde yer alan Suna, kültürleri ve sınırları aşan büyüleyici performanslarıyla dinleyicileri etkiliyor. Konser biletleri ve detaylar için: https://www.jamboreevenue.co.uk/events/suna-alan-2/

