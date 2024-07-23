Sun Express, gelecek yıl Nürnberg-Antalya uçuşlarını dörde çıkaracak

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ALMANYA’nın en iyi havaalanları arasında gösterilen Bavyera eyaletinde Münih’ten sonra ikinci büyük havalimanı olarak bilinen Nürnberg Albrecht Dürer Havaalanı’ndan uçan yolculara en iyi hizmeti vermek, rahat uçuş yaptıklarını görmek ve güvenliklerini en iyi şekilde sağlamak amacında olduğunu belirten Nürnberg Albrecht Dürer Havaalanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe, “Yoğun sezon dışında tatillerini sıcak bölgelerde geçirmek isteyen yolcular için Skytrax tarafından yeniden Avrupa’nın en iyi tatil havayolu seçilen Sun Express, erken yaz döneminde Nürnberg’den Antalya’ya günde üç bağlantı sunuyor. Sun Express, 2025 yaz sezonunda Nürnberg’in kardeş şehri Antalya’ya olan uçuş programını, özellikle ailelerin isteklerini dikkate alarak ek uçuşlarla genişleterek günde 4 defaya çıkararak ailelerin memnuniyetini artırmayı hedefliyor” dedi.

Nürnberg Havalimanı’ndan Antalya, İzmir ve Dalaman’a uzanan geniş uçuş yelpazesiyle uçuşlarını önümüzdeki yaz sezonunda en iyi şekilde müşterilerine sunmaya devam edeceğini belirten Dr.Hupe’, “Sun Express 2025 yazında Nürnberg’den toplamda 330 binden fazla koltuk sunmayı planlıyor. İzmir’e uçuş yapan Sun Express yolcuları, Efes’teki surlarla etkileyici kültürel deneyimler yaşıyor” diye konuştu.