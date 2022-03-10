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Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü!

#Britanya Türk Kadınları Derneği#Muazzez İlmiye Çığ#Örnek Türk Kadını
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü

Britanya Türk Kadınları Derneği’nin kuruluşunun 20’nci yılı onuruna gerçekleştirdiği Kadınlar Günü etkiliğinde 108 yaşındaki sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü verildi.

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TÜRKİYE’nin Londra Başkonsolosluğu himayelerinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Britanya Türk Kadınları Derneği (BTKD) dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, devlet sanatçısı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Gülsin Onay’ı konuk etti. Çevrimiçi olarak gerçekleşen etkinlikte, derneğin 20’nci kuruluş yıl dönümü onuruna 108 yaşındaki Muazzez İlmiye Çığ’a üzerinde “Bilim, insanlık tarihi ve Türk kültürüne değerli katkılarınız ve özverili çabalarınız için sonsuz teşekkürler” yazan ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü takdim edildi. Etkinliğe başta İngiltere ve Türkiye olmak üzere dünyanın çeşitli ülkesinden katılan izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Moderatörlüğünü BTKD Başkanı Servet Hassan’ın yaptığı ve açılış konuşması Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte ünlü piyanist Gülsin Onay izleyicilere Chopin, Saygun ve Mozart’tan oluşan repertuarıyla mini bir konser verdi.

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü
SEVGİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI
Cumhuriyetin ilanından sonra Türk kadınlarının hayatında muazzam değişiklikler olduğunu, Avrupa’nın 400 yılda gerçekleştirdiği rönesansı Türklerin 80 yılda başardığını ve bu değişimin toplum tarafından gönüllü olarak benimsendiğini vurgulayan bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ programda izleyicilere yaşam felsefesini, “Çalışmak, çok çalışmak! Başarınca gururlanmamak ve şımarmamak! Sevecen olmak! Çocuklar mutlaka evde sevgi görmeli ve sevgiyle büyümeli. İnsanlara, hayvanlara, doğaya sevgi çok önemli” olarak özetledi.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’a ‘Örnek Türk Kadını’ ödülü

 

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#Britanya Türk Kadınları Derneği#Muazzez İlmiye Çığ#Örnek Türk Kadını

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