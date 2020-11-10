Sultanahmet Camisi’ne geçmiş olsun ziyareti

DİN Hizmetleri Ataşesi Fuat Gencebay’ın da katıldığı ziyarette DİTİB Dietenhof Başkanı Hüseyin Yağlı ile yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkonsolos Deniz, ırkçı tehdit mektubuyla ilgili Bavyera İçişleri Bakanı ve Orta Frankonya Emniyet Müdürü nezdinde girişimde bulunduklarını söyledi. Faillerin bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesi gerektiğini ifade eden Deniz, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.