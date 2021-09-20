Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’

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MİLLETVEKİLİ ve Azerbaycan Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi üyesi Javanshir Feyziyev’in yanı sıra bu ülkedeki Azerbaycan diasporasının seçkin simaları ile İngiltere Türk toplumu mensuplarının da hazır bulunduğu etkinlikte kısa bir takdim konuşması yapan Dr. Ali Tekin Atalar, Büyükelçi Süleymanov’u konuklarla tanıştırdı. Azerbaycan Evi’nin kurucusu Dr. Ali Tekin Atalar, 15 yıldır başkanlık yapıyor. Katılımcılar arasında Dr. Ahmet Mehri, oğlu Dr. Mesut Mehri, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı Jale Özer, Uluslararası Kadın Dernekleri Federasyonu geçen dönem başkanı ve Diplomatik Liaison Hülya Koçu ve Azerbaycan sempatizanı Neil Watson’da yer aldılar.