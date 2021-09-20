Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımına coşkulu karşılama Yeni hedefi açıkladılar...Son Dakika: Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımı'na coşkulu karşılama! Yeni hedefi açıkladılar...#Ampute Milli Futbol Takımı
Metrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi serbest bırakıldıMetrobüs üzerinde seyahat edip çektiği videoyu Youtube kanalında yayınlayan kişi serbest bırakıldı#Sosyal Medya
Neslican Tay için ölümünün 2nci yılında duygulandıran paylaşımlarNeslican Tay için ölümünün 2'nci yılında duygulandıran paylaşımlar#Neslican Tay
Giresunspor, Fenerbahçeyi gözüne kestirdiGiresunspor, Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi#Fenerbahçe
Son dakika... NASAdan açıklama: Göktaşı Dünyayı teğet geçtiSon dakika... NASA'dan açıklama: Göktaşı Dünya'yı teğet geçti!#NASA
Kontrolü Harry ile Meghana kaptırdılar: Karşı atak başlıyorKontrolü Harry ile Meghan'a kaptırdılar: Karşı atak başlıyor #Prens Harry Meghan Markle
Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğanın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladıKremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı#Rusya
Almanyada ÜFE 47 yılın zirvesindeAlmanya'da ÜFE 47 yılın zirvesinde#Almanya
Son dakika... Bitcoin için flaş açıklama: Tarihi bir gelişme olacakSon dakika... Bitcoin için flaş açıklama: Tarihi bir gelişme olacak#Bitcoin
Sercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yöneli ailesinden istediSercan Yıldırım sevgilisi Nihan Yönel'i ailesinden istedi!#Sercan Yıldırım
HABERLERAvrupa Haberleri

Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’

#Javanshir Feyziyev#Avrupadan Haberler#Elin Süleymanov
Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’

Londra’da kısa süre önce göreve başlayan, Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov, İngiltere’deki Azerbaycan Diasporası ve Türk toplumu temsilcileri ile bir araya geldi. Azerbaycan Evi Başkanı Dr. Ali Tekin Atalar’ın organizasyonu ile Güney Londra’nın Southwark bölgesindeki Ev Restaurant’ta pazar günü düzenlenen etkinliğe eşi Lala Abdurahimova ile birlikte katılan Elin Süleymanov, anlamlı mesajlar verdi.

Haberin Devamı

MİLLETVEKİLİ ve Azerbaycan Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi üyesi Javanshir Feyziyev’in yanı sıra bu ülkedeki Azerbaycan diasporasının seçkin simaları ile İngiltere Türk toplumu mensuplarının da hazır bulunduğu etkinlikte kısa bir takdim konuşması yapan Dr. Ali Tekin Atalar, Büyükelçi Süleymanov’u konuklarla tanıştırdı. Azerbaycan Evi’nin kurucusu Dr. Ali Tekin Atalar, 15 yıldır başkanlık yapıyor. Katılımcılar arasında Dr. Ahmet Mehri, oğlu Dr. Mesut Mehri, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı Jale Özer, Uluslararası Kadın Dernekleri Federasyonu geçen dönem başkanı ve Diplomatik Liaison Hülya Koçu ve Azerbaycan sempatizanı Neil Watson’da yer aldılar.

Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’
‘BÜYÜKELÇİLİK KAPISI HERKESE AÇIK OLACAK’
Büyükelçi Elin Süleymanov, düzenlenen organizasyondan dolayı Dr. Tekin Atalar’a teşekkür ederek, İngiltere’de yaşamını sürdüren Azerbaycan toplumu ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmasında, büyükelçiliğin kapısının topluma her zaman açık olduğunu, farklı fikirleri, düşünceleri, teklifleri dinlemekten memnun olacağını belirten Büyükelçi Süleymanov, “Sizlerin önerileri çalışmalarımıza ışık tutacak. Hep birlikte Azerbaycanımızı daha iyi temsil edeceğiz” dedi. Konuşmasında Azerbaycan-İngiltere ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu hatırlatan Süleymanov, Karabağ’da kazanılan zaferinin Azerbaycan için tarihi zafer olduğunu, bu zaferin aynı zamanda her Azerbaycanlı’ya büyük sorumluluklar yüklediğini vurguladı.
Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’
BAYRAĞIMIZI HEP YÜKSEKTE TUTACAĞIZ
Elin Süleymanov, Karabağ zaferinin, vatan için canlarını veren şehitler ve gazilerin omuzlarında Azerbaycan bayrağını daha yükseğe taşıdığının altını çizerek, “Bu bayrak her şeyimiz. Her zaman çok yüksekte dalgalanmalı. Bu bizim için aynı zamanda tarihi bir şans. Bunun kıymetini iyi idrak etmeliyiz ve bize yüklediği sorumluluğu da yerine getirmeliyiz” diye konuştu.
Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’
ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI
Kendisini Türk toplumu temsilcileri ile de buluşturmasından dolayı Dr. Ali Tekin Atalar ve İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer’e, müteşekkir olduğunun altını çizen Büyükelçi Süleymanov konuşmasını, “Bizim Atatürkümüz, Gazi Mustafa Kemal demişti ki, ‘Azerbaycan’ın sevinci, sevincimiz, kederi kederimizdir.’ Bugüne kadar Türk halkı, Türkiye milleti her daim Azerbaycan’ın yanında oldu ve inşallah olmaya devam edecek. Biz de her zaman Türkiye’nin yanında olacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Türkiye bizim için yalnız bir dost, yakın bir kavim değil, Türkiye bizim soyumuzdur, ailemizdir. Haydar Aliyev liderimiz demiştir ki; ‘Azerbaycan ile Türkiye bir millet iki devlettir.’ Sizlerle daha sık görüşme dileğimi tekrar etmek istiyorum” sözleriyle sonlandırdı. Büyükelçi Elin Süleymanova ve eşi, konuklarla tanışarak sohbet etti. Etkinlikte davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’
Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’

Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’

Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’
Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’

Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Javanshir Feyziyev#Avrupadan Haberler#Elin Süleymanov