Süleymanov: ‘Türkiye bizim için yalnız bir dost değil, soyumuzdur, ailemizdir’

MİLLETVEKİLİ ve Azerbaycan Parlamentosu Dışilişkiler Komitesi üyesi Javanshir Feyziyev’in yanı sıra bu ülkedeki Azerbaycan diasporasının seçkin simaları ile İngiltere Türk toplumu mensuplarının da hazır bulunduğu etkinlikte kısa bir takdim konuşması yapan Dr. Ali Tekin Atalar, Büyükelçi Süleymanov’u konuklarla tanıştırdı. Azerbaycan Evi’nin kurucusu Dr. Ali Tekin Atalar, 15 yıldır başkanlık yapıyor. Katılımcılar arasında Dr. Ahmet Mehri, oğlu Dr. Mesut Mehri, Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkanı Jale Özer, Uluslararası Kadın Dernekleri Federasyonu geçen dönem başkanı ve Diplomatik Liaison Hülya Koçu ve Azerbaycan sempatizanı Neil Watson’da yer aldılar.

Büyükelçi Elin Süleymanov , düzenlenen organizasyondan dolayı Dr. Tekin Atalar’a teşekkür ederek, İngiltere’de yaşamını sürdüren Azerbaycan toplumu ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmasında, büyükelçiliğin kapısının topluma her zaman açık olduğunu, farklı fikirleri, düşünceleri, teklifleri dinlemekten memnun olacağını belirten Büyükelçi Süleymanov, “Sizlerin önerileri çalışmalarımıza ışık tutacak. Hep birlikte Azerbaycanımızı daha iyi temsil edeceğiz” dedi. Konuşmasında Azerbaycan-İngiltere ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu hatırlatan Süleymanov, Karabağ’da kazanılan zaferinin Azerbaycan için tarihi zafer olduğunu, bu zaferin aynı zamanda her Azerbaycanlı’ya büyük sorumluluklar yüklediğini vurguladı.Elin Süleymanov, Karabağ zaferinin, vatan için canlarını veren şehitler ve gazilerin omuzlarında Azerbaycan bayrağını daha yükseğe taşıdığının altını çizerek, “Bu bayrak her şeyimiz. Her zaman çok yüksekte dalgalanmalı. Bu bizim için aynı zamanda tarihi bir şans. Bunun kıymetini iyi idrak etmeliyiz ve bize yüklediği sorumluluğu da yerine getirmeliyiz” diye konuştu.Kendisini Türk toplumu temsilcileri ile de buluşturmasından dolayı Dr. Ali Tekin Atalar ve İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Jale Özer’e, müteşekkir olduğunun altını çizen Büyükelçi Süleymanov konuşmasını, “Bizim Atatürkümüz, Gazi Mustafa Kemal demişti ki, ‘Azerbaycan’ın sevinci, sevincimiz, kederi kederimizdir.’ Bugüne kadar Türk halkı, Türkiye milleti her daim Azerbaycan’ın yanında oldu ve inşallah olmaya devam edecek. Biz de her zaman Türkiye’nin yanında olacağız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Türkiye bizim için yalnız bir dost, yakın bir kavim değil, Türkiye bizim soyumuzdur, ailemizdir. Haydar Aliyev liderimiz demiştir ki; ‘Azerbaycan ile Türkiye bir millet iki devlettir.’ Sizlerle daha sık görüşme dileğimi tekrar etmek istiyorum” sözleriyle sonlandırdı. Büyükelçi Elin Süleymanova ve eşi, konuklarla tanışarak sohbet etti. Etkinlikte davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.