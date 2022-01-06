Suçunu itiraf etti

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OLAYIN ortaya çıkmasından sonra Werder Bremen’deki teknik direktörlük görevinden istifa etmek zorunda kalan Anfang, bu davranışıyla spor dünyasını şok etmişti. Başsavcı Frank Passade, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Sanık, avukatı aracılığıyla verdiği raporda eylemi kabul etti” dedi. Ancak savcı, Markus Anfang’ın neden sahte aşı sertifikası aldığıyla ilgili detayları açıklamadı. Ayrıca, zanlının aşı karnesini kendisinin mi hazırladığı yoksa başkasından satın mı aldığı da henüz açıklığa kavuşmadı. Markus Anfang, olayın ilk patlak vermesinden sonra sağlık nedenlerini gerekçe göstermiş ve bünyesinin aşıyı kaldıramadığını söylemişti.

Savcı suçun itiraf edilmesi nedeniyle duruşma olmadan da hakkında karar verilebileceğini kaydetti. Geçen yıl küme düşen ve ikinci ligde oynayan Werder Bremen’de Markus Anfang’ın yerine Ole Werner getirilmişti.