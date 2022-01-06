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HABERLERAvrupa Haberleri

Suçunu itiraf etti

#Werder Bremen Futbol Takımı#Markus Anfang#AVRUPADAN HABERLER
Suçunu itiraf etti

Almanya İkinci Ligi takımlarından Werder Bremen’i çalıştıran ve sahte aşı sertifikası aldığı için hakkında soruşturma başlatılan eski teknik direktör Markus Anfang suçunu itiraf etti.

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OLAYIN ortaya çıkmasından sonra Werder Bremen’deki teknik direktörlük görevinden istifa etmek zorunda kalan Anfang, bu davranışıyla spor dünyasını şok etmişti. Başsavcı Frank Passade, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Sanık, avukatı aracılığıyla verdiği raporda eylemi kabul etti” dedi. Ancak savcı, Markus Anfang’ın neden sahte aşı sertifikası aldığıyla ilgili detayları açıklamadı. Ayrıca, zanlının aşı karnesini kendisinin mi hazırladığı yoksa başkasından satın mı aldığı da henüz açıklığa kavuşmadı. Markus Anfang, olayın ilk patlak vermesinden sonra sağlık nedenlerini gerekçe göstermiş ve bünyesinin aşıyı kaldıramadığını söylemişti.
Savcı suçun itiraf edilmesi nedeniyle duruşma olmadan da hakkında karar verilebileceğini kaydetti. Geçen yıl küme düşen ve ikinci ligde oynayan Werder Bremen’de Markus Anfang’ın yerine Ole Werner getirilmişti.

 

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#Werder Bremen Futbol Takımı#Markus Anfang#AVRUPADAN HABERLER

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