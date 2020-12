ÇARŞAMBA günü Meclis’te konuşan Başbakan Angela Merkel’i uzun süredir böyle ihtiraslı konuşurken görmedim. Korona önlemlerinin sertleştirilmesini savunurken, aşırı sağ parti AfD sıralarından gelen sözlü tepkiye Merkel’in bir fizikçi olarak verdiği ani cevap ilginçti: “Belki Batı Almanya’da olsa okumazdım ama, Doğu Almanya’da fizik okudum ve şunu öğrendim: Her şeyi devre dışı bırakabilirsiniz, ama yerçekimi kuvveti ve ışık hızını devre dışı bırakamazsınız”. Merkel’in mesajı açıktı: Her şeyi inkâr edebilirsiniz, ama vakaları yok sayamazsınız.

Almanya’da kısmi karantina önlemlerine rağmen korona sayıları ve ölüm vakalarındaki artış durmuyor. Rakamlar her gün üzücü yeni bir rekora ulaşıyor. Hastaneler, bilim akademileri alarm zilleri çalıyor. Yoğun bakımda mevcut 27 bin 329 yataktan, 22 bin 478’i dolu. Koronadan yoğun bakımda yatan hasta sayısı 4 bin 291. Bu sayı her gün artıyor, bununla birlikte ölümler de. Korona vakalarında 7 günlük ortalama değer 22 ilde 300’ün üzerinde. Regen kentinde 589, Bautzen’de 530.

GEÇ AKILLANDILAR

Eyalet başbakanları Başbakan Merkel’le son toplantıda Noel tatiline kadar önlemleri sertleştirme, Noel’de yumuşatma kararı aldı. Ancak şimdi eyaletler panikte. Arka arkaya Noel’de yumuşama kararını geri alıyorlar ve tam karantinaya hazırlanıyorlar.

Peki bunun suçlusu kim?

Başbakan Merkel eylül ayı sonunda sert önlemlere karşı çıkan eyalet başbakanlarını, böyle giderse Noel’de günlük 19 bin vaka sayılarını görürüz diye uyarmıştı. Merkel’in verdiği rakam geride bile kaldı. Perşembe günü bir günlük vaka sayısı 23 bin 679’a ulaştı. O zaman başta Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer aynı partili Başbakan Merkel’e, insanları fazla paniğe sokmaya gerek olmadığı gerekçesiyle karşı çıktı. Kuzey Ren Vestfalya, Hessen gibi eyaletler Merkel’in uyarılarına rağmen Noel’de otel ve pansiyonları açmaya hazırlanıyordu. Ama şimdi hepsi bu önlemlerle kışı zor çıkartırız diye uyaran Merkel’in sözüne gelmiş bulunuyor. Şimdi hepsi kısmi karantina yerine tam karantina önlemlerini tartışıyor.

GEÇ KALDILAR

O zaman sert önlemlere karşı çıkan Saksonya eyalet Başbakanı Michael Kretschmer eyalette pazartesi gününden itibaren tam karantina kararı aldı. Okullar, kreşler, perakende işyerleri kapanacak. Thüringen eyaleti Sağlık Bakanı eğer Almanya çapında sert bir kapanmaya gidilmek istenirse, buna karşı çıkmayacaklarını söyledi. Başlangıçta sert önlemlere karşı çıkan Schleswig Holstein eyalet Başbakanı Günther, bu tehlikeli gelişmeyi durdurmak için en geç Noel’den itibaren sıkı bir kapanmaya gidilmek zorunda olduğunu açıkladı.

Görev süresi sona yaklaşan ve bu nedenle eyaletlere söz geçiremeyen Merkel’in ihtiraslı konuşmasının nedeni de buydu. Geç kalanı hayat cezalandırır.