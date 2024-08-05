×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Suç işleyenlerin milliyetleri açıklansın

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#SUÇ#AVRUPADAN HABERLER
Suç işleyenlerin milliyetleri açıklansın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 10:27

Almanya’da hükümetin küçük ortağı FDP, suç işleyenlerin ve şüphelilerin milliyetlerinin açıklanmasını istedi.

Haberin Devamı

Son yıllarda Almanya’da yabancılar tarafından işlenen suç sayısında büyük ölçüde artış olduğu yönünde haberlerin yoğunlaşması üzerine suç işleyenlerin ve şüphelilerin milliyetlerinin ülke genelinde açıklanması yeniden gündeme geldi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanı Herbert Reul’un (CDU) suç işleyenlerin ve zanlıların milliyetlerinin açıklanması yönündeki önerisine FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai’den destek geldi. Djir-Sarai, “Almanya’da insanlar kendilerini güven içinde hissetmeliler ve hükümetin yabancılar tarafından işlenen cürümlerle mücadelede kararlı olduğunu görmeliler” dedi.

KARŞI ÇIKMIŞLARDI
Öte yandan Alman Gazeteciler Birliği (DJV) ve KRV Eyalet Uyum Konseyi, İçişleri Bakanı Reul’un suçluların ve zanlıların milliyetlerinin açıklanması planlarına “Bu yabancılara yönelik ön yargıları artırır” gerekçesiyle karşı çıkmışlardı. Ayrıca, yapılan bilimsel araştırmaların, işlenen cürümlerin kişilerin kökeni ve milliyeti ile değil, sosyal konumu, yaşı, cinsiyeti ile ilişkisi olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekmişlerdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#SUÇ#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!