Suç işleyenlerin milliyetleri açıklansın

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Son yıllarda Almanya’da yabancılar tarafından işlenen suç sayısında büyük ölçüde artış olduğu yönünde haberlerin yoğunlaşması üzerine suç işleyenlerin ve şüphelilerin milliyetlerinin ülke genelinde açıklanması yeniden gündeme geldi. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri Bakanı Herbert Reul’un (CDU) suç işleyenlerin ve zanlıların milliyetlerinin açıklanması yönündeki önerisine FDP Genel Sekreteri Bijan Djir-Sarai’den destek geldi. Djir-Sarai, “Almanya’da insanlar kendilerini güven içinde hissetmeliler ve hükümetin yabancılar tarafından işlenen cürümlerle mücadelede kararlı olduğunu görmeliler” dedi.

KARŞI ÇIKMIŞLARDI

Öte yandan Alman Gazeteciler Birliği (DJV) ve KRV Eyalet Uyum Konseyi, İçişleri Bakanı Reul’un suçluların ve zanlıların milliyetlerinin açıklanması planlarına “Bu yabancılara yönelik ön yargıları artırır” gerekçesiyle karşı çıkmışlardı. Ayrıca, yapılan bilimsel araştırmaların, işlenen cürümlerin kişilerin kökeni ve milliyeti ile değil, sosyal konumu, yaşı, cinsiyeti ile ilişkisi olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekmişlerdi.