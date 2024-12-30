‘Suç işleyen sığınmacılar sınır dışı edilsin’

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CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, Bild gazetesine verdiği demeçte, sınır dışı ile ilgili yasal düzenlemeleri sertleştirerek, iki kez suç işleyen sığınmacıların otomatik olarak sınır dışı edilmesi yolunu açacaklarını söyledi. Linnemann, “Defalarca suç işleyen ve cezaya çarptırılan kişilerin sınır dışı edilmemeleri çekilmez bir durumdur. Bir uyarıdan sonra ikinci bir suç işleyenlerin Almanya’da ikâmet hakları iptal edilmeli. Hırsızlık ve soygun gibi suç işleyenler de sınır dışı edilmeli” dedi. CDU/CSU’nun, suç işlemiş olsalar bile yargıç kararıyla Almanya’da kalmalarına izin verilmesini içeren yasal düzenlemelerde de değişiklik yapmayı planladığı da belirtildi.

SCHOLZ SÖZÜNÜ TUTMADI

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Markus Söder de Bild’e verdiği demeçte, ağır olmasa bile suç işleyen sığınmacıların ve yabancıların sınır dışı edilmelerine tam destek verdiğini söyledi. CDU/CSU’lu politikacılar, SPD’li Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u, 2023 yılında sığınma başvuruları kabul edilmeyenlerin sınır dışı edilmelerinin hızlandırılması konusunda söz verdiği halde, sözünü yerine getirmemekle suçladı. Aralık 2024’e kadar sadece 17 bin 800 sığınmacının sınır dışı edildiğini ve bu rakamın geçen yıla göre sadece 1400 artış anlamına geldiğini belirttiler.

Avrupa Adalet Divanı’nın, ağır suç işlemiş olsalar bile sığınmacıların sınır dışı edilemeyecekleri yönünde kararı bulunduğunu hatırlatan Almanya’nın önde gelen mülteci örgütü ‘Pro Asyl’, CDU/CSU’nun planlarının hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.