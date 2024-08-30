Suç işleyen Afgan mülteciler sınır dışı edildi

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HÜKÜMET Sözcüsü Steffen Hebestreit, bu kişilerin Almanya’da kalma haklarının olmadığını ve haklarında sınır dışı kararı bulunduğunu belirtti. Sınır dışı edilen 28 kişinin tamamının erkek olduğu ve çeşitli eyaletlerden Leipzig’e getirilerek buradan Afganistan’a gönderildikleri bildirildi. Cuma sabahı Leipzig/Halle Havalimanı’ndan kalkan uçak, Afganistan’ın başkenti Kabil’e doğru hareket etti. Bu sınır dışı operasyonu, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından organize edildi. Geri gönderilen kişilerin çoğu cezalarının büyük bir kısmını Almanya’da çekenlerden oluşuyor.

LİSTE GENİŞLEYECEK

Bu gelişme, Almanya’nın Taliban yönetimiyle diplomatik ilişkileri olmaması nedeniyle çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Yeşiller Partisi ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Afganistan’a sınır dışı edilmelere temkinli yaklaşıyor ve Taliban hükümetini dolaylı olarak tanıma riskine karşı uyarıda bulunuyor. Ancak Baerbock, belirli koşullar altında Afganistan ve Suriye’ye sınır dışı işlemlerinin mümkün olduğunu da kabul etti. Almanya’da hukuk sistemi, savaş suçları gibi belirli durumlarda sığınma talebinin reddedilmesini öngörüyor. Hükümet, güvenlik paketinde bu listeyi genişletmeyi planlıyor.

Taliban, 2021 yılından bu yana Afganistan’da iktidarda ve kadın haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar nedeniyle uluslararası alanda yoğun eleştirilerle karşı karşıya. Taliban’ın iktidara gelmesiyle birlikte ülkedeki silahlı çatışmaların sayısı azalmış olsa da DEAŞ gibi terör örgütlerinin saldırıları devam ediyor.