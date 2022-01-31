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HABERLERAvrupa Haberleri

Şubat ortası kısıtlamalar hafifletilebilir!

#Bavyera#Ulrike Protzer#Omikron
Şubat ortası kısıtlamalar hafifletilebilir

Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, şubat ortalarından itibaren Almanya’daki korona kısıtlamalarının hafifletilebileceğini söyledi.

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KONUYLA ilgili açıklamada bulunan Bavyera Başbakanı Markus Söder, Omikron varyantlı koronavirüsün Delta varyantından farklı olduğuna dikkati çekerek, şubat ortasında zirve yapması beklenen salgının giderek azalacağını, bu nedenle kısıtlamaların da hafifletilebileceğini dile getirdi. Yaklaşık iki hafta sonra özellikle kültür ve sportif faaliyetleriyle gastronomi alanındaki kısıtlamaların sona ereceğini belirten Söder, hafifletmelerle ilgili kesin tarihi şubat ortasında yapılması beklenen Başbakanlar toplantısından sonra verebileceğini söyledi.

DELTA GERİ GELEBİLİR
Münih Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Profesör Ulrike Protzer ise Omikron varyantlı virüsten sonra salgının sona ereceğini beklemenin yanıltıcı olabileceğini belirterek, “Güncel salgın durumunun azalmasından sonra Delta varyantının tekrar geri gelmesi büyük bir olasılık dahilindedir” dedi.

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‘YOLDA HANGİ VARYANT VAR BİLEMİYORUZ’
Omikron varyantının Delta’yı bertaraf ettiğini düşünmenin bilimsel açıdan çok zor olduğunu söyleyen Protzer, “Ancak Omikron varyantına yakalandıktan sonra gelecek yeni varyantlara karşı bağışıklık sisteminin daha da güçlendiğini söylemek mümkün” diye konuştu. Aynı şekilde Braunschweig Enfenksiyon Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Gerard Krause de “Omikron varyantının pandemiyi sonlandırıp, epidemiye yönlendireceğinden pek emin değilim. Bundan sonra bağışıklık sistemini delen hangi varyantların yolda olduğunu kesinkes bilemiyoruz” dedi.

 

 

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#Bavyera#Ulrike Protzer#Omikron

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