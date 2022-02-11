‘Şu anda mesele, Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuSon dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Dehşet saçan kocayı yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattıDehşet saçan kocayı yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı#Eskişehir
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşımEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım!#Ece Erken
Bakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyızBakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyız?#İçişleri Bakanlığı
Eser Yenenlerden kilo itirafı: 27 yıldır diyetteyimEser Yenenler'den kilo itirafı: 27 yıldır diyetteyim!#ESER YENENLER
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Şu anda mesele, Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil’

#Olaf Scholz#Gitanas Nausda#Kaja Kallas Krisjanis Karins
‘Şu anda mesele, Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil’

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Scholz ortak basın toplantısında, “Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil” dedi.

Haberin Devamı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Rusya-Ukrayna krizini ele almak için bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakanlık binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Scholz, “Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil” dedi. Bu konudaki duruşlarının çok net olduğunu ifade eden Scholz, “Birlik içerisindeyiz ve kararlıyız. Bunu haftanın başında ABD Başkanı Joe Biden ile uzun uzun konuştum. Fransa ve Polonya ile birlikte Weimar Üçgeni’nin bir parçası olarak yaptığımız toplantıda da çok net bir şekilde belirttik” dedi. Scholz, Baltık ülkelerinin Rusya’nın hem Ukrayna sınırında hem de Belarus’ta ortaya koyduğu endişe verici askeri faaliyetlerden etkilendiğini kaydederek, şunları söyledi: “Almanya, müttefiklerinin endişelerini çok ciddiye alıyor. Alman Ordusu, NATO çerçevesinde lider bir ülke olarak beş yıldan fazla bir süredir 500’den fazla askerini Litvanyalı ortaklarını desteklemek amacıyla Litvanya’da konuşlandırılıyor. Ortaklarımızın talebi üzerine bu kotayı önemli ölçüde artırmaya karar verdik. Rusya’dan bölgedeki gerilimi azaltmak için net adımlar atmasını bekliyoruz. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri saldırısı, Rusya için çok ciddi siyasi, ekonomik ve stratejik sonuçlara yol açar.” Savunma Bakanlığı bu haftanın başlarında Almanya’nın destek sağlamak için Litvanya’ya 350 ek asker göndereceğini duyurmuştu.

‘Şu anda mesele, Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil’
‘BORU HATTI KALDIRAÇ OLARAK KULLANILMALI’
Schozl’un ardından söz alan Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise, bir çatışmayı önlemek için Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının bir kaldıraç olarak kullanılmasını istedi. Nauseda, “Alman dostlarımıza ne yapacaklarını söylemek istemiyorum. Ancak başından beri Kuzey Akım 2 hakkında çok şüpheciydik. Proje çok tehlikeli ve ekonomik açıdan mantıklı değil. Avrupa’nın, Rus gaz kaynaklarına bağımlılığını artırıyor” dedi. Nauseda, görüşmeden önce Alman basınına verdiği röportajda, Berlin’in Ukrayna ihtilafındaki silah teslimatları konusundaki olumsuz tutumu hakkında da hayal kırıklığını dile getirmiş, “Dürüst olmak gerekirse, daha fazlasını bekliyorduk. Ama elbette nedenlerini anlıyoruz. Almanya’da nüfusun büyük bir kısmı silah teslimatına karşı” ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

‘RUSYA’YA TAVİZ VERİLMEMELİ’
Ortak basın toplantısında konuşan Estonya Başbakanı Kallas, Rusya’ya taviz verilmemesini isteyerek, “Silahı göğüslerimize dayadıkları sürece Moskova’ya taviz verilmemeli. Herhangi bir ayrılık ve kararsızlık belirtisi Rusya’ya yanlış sinyal gönderebilir” ifadelerini kullandı. Letonya Başbakanı Karins ise, Ukrayna-Rusya arasındaki anlaşmazlığın çözüme ulaşması yönündeki çabalarda Almanya’nın öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, Kremlin ile zayıflıktan değil, güçlü bir konumdan tartışmak gerektiğini ifade etti. Almanya’nın bu konudaki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Karins, “Almanya’nın bu zor zamanlarda AB ve NATO üye ülkelerine rehberlik etmede öncü bir rol üstlenmeli. Bu çok önemli” dedi. Baltık denizine kıyısı olduğu için ve aralarındaki tarihi ve coğrafi yakınlıktan dolayı Baltık devletleri olarak da isimlendirilen bu üç ülke, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra önce bağımsızlıklarını etti ve ardından 2004 yılında Avrupa Birliği’ne, 2005 yılında da NATO’ya üye oldular.

Haberin Devamı

GÖRÜŞME 9 SAAT SÜRDÜ
Almanya ve Fransa’nın da katılımıyla Rusya ve Ukrayna’nın ‘Normandiya Formatı’ çerçevesinde başkent Berlin’de dün akşam yaptıkları görüşmede ise uzlaşma sağlanamadı. Rus ve Ukraynalı uzmanların Minsk Sözleşmesi ışığında Alman ve Fransız hükümetlerinin temsilcilerinin de katılımıyla barışın korunması için yaptıkları ve 9 saate yakın süren görüşmede ilerleme kaydedilmediği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Temsilcisi Dmitri Kosak, arabulucu konumundaki Fransa ve Almanya’yı Ukrayna’yı yola getirmek için yeteri kadar baskı yapmamakla suçladı. Kosak, Ukrayna’nın barış planı ile Rusya’nın planının birbirinden çok farklı olduğunu savundu. Ukrayna temsilcisi Andrij Jermak da, sorunun çözümü için Rusya’nın olumlu bir tutum sergilemeye yanaşmadığını söyledi. Ancak son haftalarda sınır bölgelerinde silahlı sürtüşmeler yaşanmamasının kendileri için önemli olduğuna dikkati çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Olaf Scholz#Gitanas Nausda#Kaja Kallas Krisjanis Karins

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse