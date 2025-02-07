Stuttgart’ta Resim Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu

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BAŞARILI öğrenciler ödüllerini Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Ali Değirmendereli ve Württemberg Veli Birlikleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Güner Öztel, Başkan Yardımcısı Güven Toymaz elinden aldı. Württemberg Veli Dernekleri Federasyon yönetimi olarak her bölgeyi temsilen törende yer almanın ve dereceye giren çocuklarımıza ödüllerini takdim etmenin gururunu yaşadıklarını belirten yetkililer, çocukların bu tür etkinliklerle yeteneklerini keşfetmelerinin ve anlamlı temalar üzerine düşünmelerinin önemine vurgu yaptı.

AYNI ZAMANDA KÜLTÜREL BİR KÖPRÜ

Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Ali Değirmendereli, yarışmanın yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda kültürel bir köprü niteliği taşıdığını belirterek, çocukların hem Türk kültürünü yaşatmalarının hem de iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmelerinin önemine dikkat çekti. Törene katılan çocukların velilerine de hitaben konuşan Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar, yarının geleceği çocukları tebrik ederken onlara destek olan ailelerine, bölge öğretmenlerine ve okul aile birliklerine teşekkür etti.

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TÜRKÇE DERSLERİNE KATILIMIN ÖNEMİ

Başkonsolos Koçak Kaçar, törende ayrıca, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dil eğitimine devam etmelerinin gerekliliğini de vurguladı. Çocukların Türkçeyi öğrenmeleri ve kültürel değerlerini yaşatmaları için Türkçe derslerine düzenli katılımın büyük önem taşıdığını ifade etti. Daha sonra bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtilerek, ödül alan tüm öğrenciler tebrik edildi, ve başarılarının devamı temenni edildi.