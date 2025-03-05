Stuttgart’ta Paskalya coşkusu

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Festival kortejinin geçişi sırasında kalabalığa şeker, tatlılar ve oyuncaklar fırlatıldı. Çocuklar büyük bir heyecanla hediyeleri toplarken, aileler de Paskalya’nın geleneksel coşkusunu doyasıya yaşadı. Kutlamalar sadece sokaklarda değil, okullarda da büyük bir coşkuyla yaşandı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Paskalya etkinlikleri düzenleyerek renkli kostümler giydi, yumurta boyama ve el sanatları atölyelerine katıldı. Okullardaki şenlik havası, çocukların neşesine neşe kattı. Öğrenciler ve öğretmenler birlikte oyunlar oynayarak, Paskalya’nın anlamını ve dayanışma ruhunu doyasıya yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde Mannheim’da yaşanan olayların ardından Stuttgart’taki kutlamalar için güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Özellikle kalabalık alana giriş yapan tüm araçlar tek tek durdurularak güvenlik kontrolünden geçirildi. Güvenlik güçleri, şüpheli hareketleri tespit etmek için sokaklarda devriye gezerken, festival alanına giriş noktalarında da kontroller sıkılaştırıldı.

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‘KİMSE BİZİ YILDIRAMAZ’

Güvenlik önlemlerine rağmen halk, kutlamalara büyük ilgi gösterdi. Festival sırasında konuştuğumuz bir katılımcı, “Güvenliğimiz sağlanıyor. Biz bu eğlencelere devam etmek istiyoruz. Bu ülkede yaşayıp huzurumuzu bozmaya kimsenin hakkı yok. Biz, bu ülkenin değerini bilen insanlarla birlikte yaşamaya devam etmek istiyoruz” diyerek kararlılığını dile getirdi. Yetkililer, Stuttgart’taki kutlamaların güvenli bir ortamda geçmesi için önlemlerin devam edeceğini ve halkın huzur içinde eğlenebilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Paskalya eğlencelerine katılanlar ise birlik ve beraberlik içinde bu geleneği yaşatmaya kararlı görünüyor.