Stuttgart’ta göçün 60. yılı için bir dolu etkinlik!

‘ALMANYA TÜRKÜLERİ’
Göç etkinliği kapmasında 7 Kasım Pazar günü saat 18.00’de Liederhalle’de, müzisyen Nedim Hazar’ın hazırladığı ‘Almanya Türküleri’ konseri düzenlenecek. Yüksel Özkasap, Cem Karaca ve Ali Ekber Aydoğan’ın yapıtlarının sunulacağı konserde rap’ci Eko Fresh, caz şarkıcısı Özay Fecht, Türk ezgilerini Almanca sözlerle seslendiren Ata Cananı, ünlü ses sanatçısı Sema Moritz, rap’ci Erci E. ırkçılığa karşı rap yapan Microphone Mafia, Kürtçe şarkılar sunan Ali Baran, Die Kanaken, ünlü kemancı ve besteci Rüddi Södemann, 11 müzisyenden oluşan orkestra eşliğinde sahneye çıkacak. Konserin biletleri www.easyticket.de adresinden temin edilebilir.
SERGİ VE FİLMLE SONA ERECEK
Stuttgart Türk Alman Forumu’nun hazırladığı ve Baden-Württemberg Sanat Bakanlığı, Stuttgart Belediyesi, Mercedes-Benz ve Robert Bosch kuruluşlarının desteklediği etkinlik programı, 23 Kasım’da açılacak olan, sanatçı Selvi Ataş’ın ‘Bir göçmenin kültürel hafızası’ adlı fotoğraf sergisi ve genç yönetmen Çağdaş Yüksel’in ‘Gleis 11’ adlı sinema filminin gösterisi ile sona erecek.
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