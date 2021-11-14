Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri

MÜZİSYEN Nedim Hazar’ın hazırladığı konser projesinde rap’çi Eko Fresh, caz şarkıcısı Özay Fecht, Türk ezgilerini Almanca sözlerle seslendiren Ata Canani, ünlü ses sanatçısı Sema Moritz, rap’çi Erci E., Kürtçenin Almanya
’daki en önemli sesi Ali Baran ve kemancı Ruddi Sodemann sahneye çıktı.
Yüksel Özkasap ve Cem Karaca’nın yapıtlarının sunulduğu ve kısa bir süre önce aramızdan ayrılan ‘düğünlerin elektrosazlı efendisi’ ‘Derdiyoklar Ali’nin anısının da yaşatıldığı konserde, Die Mampen, Avian Quartet ile müzisyenler Lea Randella, Umut Piera, Mojtaba Faghihi ve Diyar Altürk sanatçılara eşlik etti. Görkemli programı, 300’e yakın Türkiye kökenlinin yanı sıra Alman ve diğer kültürlerden seyirciler de büyük bir ilgiyle izledi.TOPLUMUN BİR PARÇASI
Ünlü stand-up’çı Fatih Çevikkollu’nun sunduğu konserin açılış konuşmasını DTF
Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Aysel yaptı. Aysel, konukları selamladıktan sonra bu çok önemli göç etkinliğini sunmaktan onur duyduklarını belirtti.Baden-Württemberg
Sanat Bakanlığı, Stuttgart Belediyesi, Mercedes-Benz ve Robert Bosch kuruluşlarının desteklediği programın selamlama konuşmasını ise Baden-Württemberg Eyaleti Maliye Bakanı Dr. Danyal Bayaz gerçekleştirdi. Bayaz, Baden-Württemberg ekonomisinin güçlü olmasında Türkiye kökenlilerin rolüne işaret ederek, 60 yıl önce iş gücü göç anlaşması ile gelenlerin artık toplumun bir parçası olduğunu, sağlıktan siyasete, sinemadan iş dünyasına ve spordan kültüre önemli başarılara imza attıklarını kaydetti.
Bayaz, Stuttgart Türk-Alman Forumu
ekibine de göçün 60 yılına tanıklık eden şarkıları ve sanatçıları Stuttgartlılarla buluşturduğu için teşekkürlerini iletti.