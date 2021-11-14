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Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri

#Stuttgart Türk-Alman Forumu#DTF#Mercedes-Benz Robert Bosch
Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri

Stuttgart Türk-Alman Forumu (DTF), Türkiye ve Almanya arasında imzalanan göç anlaşmasının 60’ıncı yılı nedeniyle Liederhalle’deki Mozart Salonu’nda ‘Almanya Türküleri’ konseri düzenledi. Konseri, Baden-Württemberg Eyaleti Maliye Bakanı Dr. Danyal Bayaz, Eyalet Meclisi Başkanı Muhterem Aras ve Yeşiller milletvekili Cem Özdemir de izledi.

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Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri
MÜZİSYEN Nedim Hazar’ın hazırladığı konser projesinde rap’çi Eko Fresh, caz şarkıcısı Özay Fecht, Türk ezgilerini Almanca sözlerle seslendiren Ata Canani, ünlü ses sanatçısı Sema Moritz, rap’çi Erci E., Kürtçenin Almanya’daki en önemli sesi Ali Baran ve kemancı Ruddi Sodemann sahneye çıktı.
Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri
Yüksel Özkasap ve Cem Karaca’nın yapıtlarının sunulduğu ve kısa bir süre önce aramızdan ayrılan ‘düğünlerin elektrosazlı efendisi’ ‘Derdiyoklar Ali’nin anısının da yaşatıldığı konserde, Die Mampen, Avian Quartet ile müzisyenler Lea Randella, Umut Piera, Mojtaba Faghihi ve Diyar Altürk sanatçılara eşlik etti. Görkemli programı, 300’e yakın Türkiye kökenlinin yanı sıra Alman ve diğer kültürlerden seyirciler de büyük bir ilgiyle izledi.
Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri
TOPLUMUN BİR PARÇASI
Ünlü stand-up’çı Fatih Çevikkollu’nun sunduğu konserin açılış konuşmasını DTF Yönetim Kurulu Başkanı Gülten Aysel yaptı. Aysel, konukları selamladıktan sonra bu çok önemli göç etkinliğini sunmaktan onur duyduklarını belirtti.
Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri
Baden-Württemberg Sanat Bakanlığı, Stuttgart Belediyesi, Mercedes-Benz ve Robert Bosch kuruluşlarının desteklediği programın selamlama konuşmasını ise Baden-Württemberg Eyaleti Maliye Bakanı Dr. Danyal Bayaz gerçekleştirdi. Bayaz, Baden-Württemberg ekonomisinin güçlü olmasında Türkiye kökenlilerin rolüne işaret ederek, 60 yıl önce iş gücü göç anlaşması ile gelenlerin artık toplumun bir parçası olduğunu, sağlıktan siyasete, sinemadan iş dünyasına ve spordan kültüre önemli başarılara imza attıklarını kaydetti.
Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri
Bayaz, Stuttgart Türk-Alman Forumu ekibine de göçün 60 yılına tanıklık eden şarkıları ve sanatçıları Stuttgartlılarla buluşturduğu için teşekkürlerini iletti.
Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri

Stuttgart’ta ‘Almanya Türküleri’ konseri

Haberle ilgili daha fazlası:
#Stuttgart Türk-Alman Forumu#DTF#Mercedes-Benz Robert Bosch

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