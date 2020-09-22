Stuttgartlı gurbetçi, Alanya’da passiflora bahçesi kurdu

PASSİFLORANIN Avrupa ülkelerindeki marketlerde kilosu 16 Euro’dan satıldığını belirten Bilkoç, şunları söyledi: “İleriki zamanlarda Avrupa’da yaşayan yatırımcı Türklerle 1000 dekara kadar ekim yapacağız. Passiflora ülkemizde yeni bir ürün, Avrupalı bu ürünü çok seviyor. Alanya’da yetiştirip, tüm Avrupa’ya satacağız. Güney Amerika ve Afrika’da üretilip Avrupa’ya pazarlanıyor. Çok güzel bir kazancı var. Dekar başı yatırım maliyeti ilk yıl 25 bin TL. 1 fide 6 yıl meyve veriyor. 1 dekardan yılda 100 bin lira gelir elde edeceğiz. Dekardan 4-6 ton arası ürün bekliyoruz. Bu ürünleri Türkiye’den tüm Avrupa’ya satışını hedefliyoruz. Ekim ayıyla birlikte 7-9 ay arasında ürün alabiliyoruz. Alanya bütün tropikal ürünlerin yetiştiği bir yer. Hava şartları buna elverişli. Bu ürünlerin bu bölgede yetişmesi ülkemiz adına da büyük bir nimet, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Herkese bu tür tropikal ürün yetiştirmelerini tavsiye ederim.” ‘AVRUPA’YA İHRACAT YAPACAĞIZ’

Tropikal ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin bahçeleşmeye yönelmesi için fidan ve pazarlama desteği sağlayan Mustafa Ezici de şöyle konuştu: “Alanya’nın İmamlı Mahallesi’nde yaklaşık 100 dekarda passiflora üretimi gerçekleştiriyoruz. Antalya’nın Aksu ilçesinde de 50 dekar ekim yapıyoruz. Üretilen ürünleri Avrupa’ya ihracat yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiye tropik meyve yetiştirmek için fidan ve dekar başı destek pirimi verirse çiftçi katma değeri yüksek tropik meyve üretimi yaparak daha fazla gelir elde edebilir. Bu durumda tropik meyve üretiminden 5 yıl sonra yılda 1 milyar dolarlık meyve ihracatı yapmak mümkün olabilir. Antalya’dan Mersin’e kadar olan bu havzada çok ciddi tropik meyve üretimi yapılabilir. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar değişik çeşitte tropik ürünün yetiştiği yer yok.”



