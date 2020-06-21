Stuttgart sokakları savaş alanına döndü

POLİSİN “Durum tamamen kontrolümüzün dışındaydı” sözleriyle değerlendirdiği çatışmalar cumartesiyi pazara bağlayan gece başladı. Çatışmaların merkezi Schlossplatz ve yakınlardaki kentin alış veriş mağazalarının bulunduğu Königstrasse’ydi.

Kavgaya karışanların tam sayısı ve olayların çıkış nedeni hakkında bilgi vermeyen polis, durumun pazar sabah saatlerinde durulduğunu açıkladı. Çatışmalara karışanlar, iş yerlerine ve otomobillere zarar verenler ile yağma yapanların belirlenmesi ve çatışmaların nedeninin ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturmayla ilgili detaylı açıklama yapılmadı.

Polis sözcüsü, bundan sonra olası çatışmaların yaşanmaması için tedbirlerin alınacağını belirtirken, gözaltına alınanların olup olmadığı ve kaç kişinin yaralandığıyla ilgili de bilgi vermedi.

Twitter’dan açıklama yapan Stuttgart Belediye Başkanı Fritz Kuhn da polise saldırı ve kentteki tahribat nedeniyle şoke olduğunu söyledi: Kuhn, “Bu Stuttgart için üzücü bir gün” dedi.