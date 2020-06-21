MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriStuttgart sokakları savaş alanına döndü
GeriAvrupa Stuttgart sokakları savaş alanına döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 21.06.2020 - 13:28,Son Güncelleme:

Stuttgart sokakları savaş alanına döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Stuttgart sokakları savaş alanına döndü
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Stuttgart kentinde küçük küçük gruplardan oluşan yüzlerce kişi arasında çatışma çıktı. Kaldırım taşlarının havada uçuştuğu çatışmalarda iş yerleri büyük zarar gördü, kimi mağazalar yağma edildi. Yaşanan çatışmalardan sonra geriye kırık iş yeri pencereleri, harap olmuş mağazalar, dükkânlar, zarar gören otomobiller ve sökülen kaldırım taşları kaldı.

POLİSİN “Durum tamamen kontrolümüzün dışındaydı” sözleriyle değerlendirdiği çatışmalar cumartesiyi pazara bağlayan gece başladı. Çatışmaların merkezi Schlossplatz ve yakınlardaki kentin alış veriş mağazalarının bulunduğu Königstrasse’ydi.

Stuttgart sokakları savaş alanına döndü

Kavgaya karışanların tam sayısı ve olayların çıkış nedeni hakkında bilgi vermeyen polis, durumun pazar sabah saatlerinde durulduğunu açıkladı. Çatışmalara karışanlar, iş yerlerine ve otomobillere zarar verenler ile yağma yapanların belirlenmesi ve çatışmaların nedeninin ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturmayla ilgili detaylı açıklama yapılmadı.

Stuttgart sokakları savaş alanına döndü

Polis sözcüsü, bundan sonra olası çatışmaların yaşanmaması için tedbirlerin alınacağını belirtirken, gözaltına alınanların olup olmadığı ve kaç kişinin yaralandığıyla ilgili de bilgi vermedi.

Stuttgart sokakları savaş alanına döndü

Twitter’dan açıklama yapan Stuttgart Belediye Başkanı Fritz Kuhn da polise saldırı ve kentteki tahribat nedeniyle şoke olduğunu söyledi: Kuhn, “Bu Stuttgart için üzücü bir gün” dedi.

Stuttgart sokakları savaş alanına döndü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle