Stuttgart Başkonsolosu’ndan çifte vatandaşlık hakkında detaylı bilgilendirme

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BAŞKONSOLOS, Türk toplumunun Almanya’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, çifte vatandaşlık hakkının yasalaşmasının memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Bu imkândan yararlanarak Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyenlere en iyi hizmeti sunabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak “Yeniden Türk Vatandaşlığı Kazanma Süreci” isimli bir kitapçığın hazırlandığını belirtti. Söz konusu kitapçığa https://www.konsolosluk.gov.tr/YenidenVatandaslikKazanmaKitapcik.pdf adresinden ulaşılabilecek olup, sürece ilişkin akla gelebilecek tüm soruların yanıtlarının kitapçıkta mevcut olduğunu, ayrıca soruların kendilerine de iletilebileceğini söyledi.





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HIZLANDIRILMIŞ ÇEVRİM İÇİ BAŞVURU SİSTEMİ

Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar, www.konsolosluk.gov.tr üzerinden mavi kart sahipleri için “Kolaylaştırılmış ve Hızlandırılmış Çevrim İçi Başvuru” sistemi başlatıldığını açıkladı. Bu sistem, sadece iki belge ve üç soru ile başvuruları kabul ediyor. Başvuru sonrası vatandaşların belgelerini sistem tarafından verilen konsolosluk randevusu ile teslim etmeleri gerekiyor. İşlemler, başvurudan itibaren ortalama dört ay içinde tamamlanıyor. Ancak her dosyanın ayrı incelenmesi gerektiğini ve sürelerin değişebileceğini de vurguluyor Başkonsolos.





BAŞVURU SAYILARI VE DÖVİZLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Başkonsolos, yeni sistemle 27 Haziran 2024’ten bu yana alınan başvurular arasında Stuttgart Başkonsolosluğu’nun birinci sırada yer aldığını memnuniyetle söyleyebileceğini, ancak bölgedeki Türkiye kökenlilerin sayısı düşünüldüğünde esasen sayıların daha yüksek olabileceğini belirtti. Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar, sürece ilişkin yeterince bilgi sahibi olunmasının başvuruların artması bağlamında önemli olduğunu, en çok sorulan konulardan biri olan askerlik yükümlülüğünün vatandaşlık kazanıldıktan sonra 6 ay içinde yerine getirilmesi gerektiğini, 35 yaşını doldurmamış olanların ertelenme, 35 yaşından sonra ise dövizli askerlik yöntemiyle bu yükümlülüğün yerine getirilebileceğini kaydetti. Şu anda dövizli askerlik ücreti 243 bin 013,44 TL olarak belirlenmiş durumda. Basın mensuplarının soruları üzerine, konuyla ilgili kolaylık taleplerini üst makamlara ilettiklerini de sözlerine ekledi. Başkonsolos ayrıca, yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkemizde ve Almanya’da tüm haklardan tam ve eşit yararlanmaları ve hayatın her alanına eşit katılımlarının öncelikleri olduğuna işaretle, çifte vatandaşlık imkânının bunu sağlamak için önemli olduğunu belirtti.

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EK HİZMETLER VE SEMİNERLER

Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar, vatandaşlara sundukları Türkçe ve Türk Kültürü dersleri, hukuk danışmanlığı, aile ve sosyal destek danışmanlığı, gezici konsolosluk gibi diğer hizmetler hakkında da bilgi verdi. Sonuç olarak, çifte vatandaşlık yasasının Türk toplumu açısından önemine değinen Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar, bu süreçte başvuruların kolaylaştırılması ve hızlandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.