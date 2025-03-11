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Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#STUTTGART#İftar Yemeği
Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 10:13

Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, Stuttgart’ın seçkin bir restoranında düzenlediği iftar davetiyle hem Ramazan’ın bereketini yaşattı hem de 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

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ETKİNLİKTE 150’yi aşkın kişi, muavin konsolos, ticaret ataşesi; sanat, spor, siyaset ve STK temsilcileri yer alırken, özellikle doktorlar ağırlıklı olarak davet edildi. Tübingen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Med. Ferruh Artunç, günün anlam ve önemine değinerek konuşma yaptı. Başkonsolos yaptığı konuşmada, tüm İslam aleminin Ramazan’ını kutlayarak oruçların ve duaların kabulünü diledi. Konuşmasının devamında ise, “Dünya büyük değişimlerin, belirsizliklerin yaşandığı; uluslararası kuruluşların işlevlerini yerine getirmede zorlandığı bir süreçten geçiyor. Küresel güç dengeleri değişirken, savaşlar, çatışmalar ve krizler insanların ortak geleceğini tehdit ediyor. Birçok bölgede devam eden çatışmalar, barışın ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor” ifadelerini kullandı. Oruç açıldıktan sonra, davetliler birbiriyle sohbet etti. Hem kültürel hem de diplomatik bir atmosferde geçen etkinlikte Başkonsolos Makbule Koçak Kaçar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar

Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar

Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar

Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar

Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar

Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar

Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar

Stuttgart Başkonsolosu’ndan anlamlı iftar


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#ALMANYA#STUTTGART#İftar Yemeği

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