Stuttgart Başkonsolosluğu’na yeni ticaret ataşesi!

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Başkonsolos, yaptığı açıklamada, “Yeni Ticaret Ataşemiz ile birlikte Stuttgart ve çevresinde iş dünyasına yönelik desteklerimizi artıracağız. Türk iş insanları için yeni fırsatlar yaratmayı, mevcut iş birliklerini güçlendirmeyi ve Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmini daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi. Yeni ticaret ataşesi Cavide Topbaş ise görev süresince iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine odaklanacağını belirtti. Özellikle Stuttgart ve çevresindeki Türk yatırımcılarını desteklemek, iş dünyasıyla olan temasları güçlendirmek ve yeni ticaret fırsatları yaratmak amacıyla çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Bu atama, iki ülke arasındaki ticari iş birliklerinin derinleşmesi ve bölgedeki Türk iş dünyasının daha da gelişmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.