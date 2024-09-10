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Stuttgart Başkonsolosluğu’na yeni ticaret ataşesi!

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#AVRUPADAN HABER#Cavide Topbaş#Makbule Koçak
Stuttgart Başkonsolosluğu’na yeni ticaret ataşesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 11:19

Stuttgart Başkonsolosluğu’nda ticari ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir atama gerçekleştirildi. Yeni ticaret ataşesi olarak göreve başlayan Cavide Topbaş, bölgedeki Türk-Alman ekonomik ilişkilerini daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Başkonsolos Makbule Koçak, yeni ataşenin göreve başlamasıyla birlikte hem ticari hem de ekonomik canlılığın artacağına dair umutlarını dile getirdi.

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Başkonsolos, yaptığı açıklamada, “Yeni Ticaret Ataşemiz ile birlikte Stuttgart ve çevresinde iş dünyasına yönelik desteklerimizi artıracağız. Türk iş insanları için yeni fırsatlar yaratmayı, mevcut iş birliklerini güçlendirmeyi ve Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmini daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi. Yeni ticaret ataşesi Cavide Topbaş ise görev süresince iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine odaklanacağını belirtti. Özellikle Stuttgart ve çevresindeki Türk yatırımcılarını desteklemek, iş dünyasıyla olan temasları güçlendirmek ve yeni ticaret fırsatları yaratmak amacıyla çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Bu atama, iki ülke arasındaki ticari iş birliklerinin derinleşmesi ve bölgedeki Türk iş dünyasının daha da gelişmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

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#AVRUPADAN HABER#Cavide Topbaş#Makbule Koçak

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