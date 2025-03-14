Strazburg’daki iftar farklı toplumları buluşturdu

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DİTİB Strazburg’un iftar programına, Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Strazburg Başpiskoposu Monsenyör Pascal Delannoy, Alsace-Lorraine Protestan Kiliseleri Birliği Başkanı Pastör Pierre Magne de la Croix, Strazburg’da bulunan ABD, Çin, Japonya, Rusya, Kazakistan, Fas, Macaristan, Çad konsolos ve başkonsolosları, Fransız ve Türk toplumlarından resmi, diplomatik ve sivil yetkililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Programda, ramazanın birlik, dayanışma ve hoşgörü ayı olduğu vurgulandı. Başkonsolos Erzi, burada yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ruhuna işaret etti. Erzi, Türk ve Fransız toplumları arasındaki köklü dostluğun bu tür etkinliklerle daha da güçlendiğini dile getirerek, DİTİB’e bu misyonla düzenlediği etkinliklerden ötürü teşekkür etti.



Strazburg Din Ataşesi Yunus Yüksel, DİTİB’in Fransa’daki Türklerin topluma uyum içinde ve değer üreterek katkı sağlaması için faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Yunus Yüksel, “1950’lerden itibaren Müslümanların doğru dini bilgiyi kaynağından öğrenmesini sağlamak, sağlıklı bir eğitim almalarına ve huzur içinde ibadet edebilmelerine destek olmak misyonuyla hareket eden DİTİB, sosyal, kültürel ve dini faaliyetlerde aktif olarak yer almaktadır” ifadesini kullandı. Yüksel, Strazburg Belediyesinin desteğiyle 5’incisini düzenledikleri Ramazan Festivali’nin, kentin önemli kültürel faaliyetleri arasına girmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.15 Mart’ın Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü olduğuna işaret eden Yüksel, en büyük dileklerinin İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefretin, ayrımcılığın ve düşmanlığın sonsuza dek ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. Yüksel, “Geçen hafta Jargeau şehrinde bir cami yakıldı. Bu tür olayların devam ettiğini görmek, bizlere İslamofobinin hala sürdüğünü hatırlatmaktadır. Hepimiz, yabancı düşmanlığına, Yahudi karşıtlığına ve Hristiyan düşmanlığına karşı çıktığımız gibi, İslamofobiye ve Müslüman düşmanlığına da karşı çıkmalıyız” diye konuştu.Yunus Yüksel, ramazan ayında tüm savaşların sona ermesi ve Gazzelilerin evlerini yeniden inşa ederek yaşama tutunmaları için Allah’a dua ettiğini belirtti. Strazburg Başpiskoposu Delannoy, ramazan ayının barış ve kardeşlik mesajları içerdiğini vurgulayarak, farklı inanç topluluklarının bir araya gelmesinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi. Protestan Kiliseleri Birliği Başkanı De la Croix, ortak insani değerlerin önemine değinerek, bu tür buluşmaların toplumdaki birlik ruhunu pekiştirdiğini ifade etti.