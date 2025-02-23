‘Stratejik oy kullanılması gerekiyor’

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TÜRK toplumu ile akraba topluluklarının sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal konuları üzerine çalışmalar yürüten UID, dünya genelinde 4 kıtada, 32 ülkede, 57 bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. UID Genel Başkanı Kenan Aslan, Almanya’nın Köln şehrinde 21 yıl önce kurulan birliğin, son yıllarda yükselişe geçen İslam düşmanlığına ve ırkçılığa yönelik de çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, “İslam düşmanlığıyla alakalı, ırkçılıkla alakalı, ayrımcılıkla alakalı konularda çalışmalar yapıp, bu konuları sürekli gündemde tutma konusunda yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.

’TÜRKLERİN SİYASETTE AKTİF KATILIM GÖSTERMELERİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Aslan, Almanya’da bugünkü seçimle birlikte 21’inci Federal Meclis’in belirleneceğini ifade ederek şöyle dedi: “Almanya’da bugün çok önemli, kritik bir seçim var. Biz bu konuların siyasi alanlarda gündeme gelmesi için siyasal katılımla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın asgari düzeyde siyasal katılım sağlayıp demokratik hakları olan oy kullanmaları yönünde çağrılar yapıp, toplantılar düzenliyoruz. İnsanlarımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz. Bu tabii asgari düzeyde yapılacak olan bir çalışma ama bununla yetinmememiz lazım. Siyasal katılımı sağladıktan sonra ondan sonraki süreçte de bu konuların daha fazla gündeme gelmesi için bunları ilgililerle görüşüp bu konulardaki rahatsızlığımızı, bu konulara olan çözümlerle alakalı görüşmeler yapıp temsilcilerimizin bu konuları gündeme getirmesini sağlayacağız. Biz bu bağlamda hem teşkilat mensuplarımızı hem Türk vatandaşlarımızı, göçmen kardeşlerimizin partilere gidip üye olmasını, üyeliğin yanında daha sonraki süreçte partilerin komisyonlarında, toplantılarında yer almaları gerektiğini, onun bir üstü belediye meclislerinde, Federal Meclis’te, eyaletlerde daha fazla aktif katılım göstermeleri yönünde çalışmalar yapıyoruz.”

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‘BATI AVRUPA’DA AŞIRI SAĞIN YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ’

Aslan, Ramazan ayı sonrasında siyaset akademisine başlayacaklarını dile getirerek, “Burada da gençlerimizi, siyasete gönül vermiş aktif manada katılım gösterebilecek kardeşlerimizi tespit edip onları bu konuda bilgilendiriyoruz. Daha fazla siyasi arenada yer almaları yönünde yönlendiriyoruz. Son yıllarda özellikle Batı Avrupa’da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. İslam düşmanlığının, ırkçılığın, ayrımcılığın arttığını görüyoruz. Bizim İslam düşmanlığına, ırkçılığa karşı bir söylemimiz olması gerekiyorsa, çok stratejik bir şekilde oy kullanmamız gerekiyor. Bizim hassasiyetlerimizi siyasi arenada temsil edebilecek temsilcilerin orada olmalarını sağlarsak bu konuların daha fazla olumlu yönde işlenmesine vesile olmuş oluruz. Şimdi son yıllarda aşırı sağın yükselmesinden dolayı Almanya’da özellikle uç partilerden kaçınmamız gerekiyor. Daha fazla bizi temsil edenlere oyumuzu kullanabilirsek bu konuların daha fazla gündeme gelmesini sağlamış oluruz” dedi.

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‘BUGÜNKÜ SEÇİM ÇOK KRİTİK’

Almanya’da İslam düşmanlığı politikasını benimseyen aşırı sağ partilere karşı bugünkü seçimin önem arz ettiğini söyleyen Aslan, “Almanya’da özellikle uç partilerin, aşırı sağ partilerin İslam düşmanlığıyla, ayrımcılıkla alakalı politikalarını hep birlikte görüyoruz. Buna karşı bir söylememiz olması için bugünkü seçim çok kritik ve önemli. Almanya’da yapılan anketlere baktığımız zaman sağ ve aşırı sağ partilerin öne çıktığını görüyoruz. Onların bugün sandıktan birinci ve ikinci parti olarak çıkacağını görüyoruz ama bunun bizi yıldırmaması lazım. Çünkü bizlerin hakkını temsil eden aşırı uçlarda olmayan partiler de koalisyona girebilecek ve yüzde 5 baraj sınırını aşıyorlar. Dolayısıyla onların da koalisyonda yer alması mümkün gözüküyor. Bundan dolayı bizim seçmenimiz de çok kritik, stratejik oy kullanması gerekiyor ki bu partileri, yani bizim haklarımızı daha fazla temsil edebilecek partileri koalisyona soktuğumuz takdirde az önceki bahsetmiş olduğumuz konu başlıklarında da bir mücadelemiz olmuş olacak” dedi.