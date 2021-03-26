Strasbourg Belediye Başkanı, Eyüp Sultan Camisi’nin inşası için yapılan yardımı savundu

BARSEGHIAN, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, Darmanin’in belediyenin İslam Toplumu Milli Görüşüne (IGMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi’nin inşası için yardım kararına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, “22 Mart’ta alınan karar Alsace-Moselle bölgesinin yerel hukukuna uygun” ifadesini kullandı. Caminin inşaatı için temelin dönemin Strasbourg Belediye Başkanı Roland Ries ve bölgenin valisi Jean-Luc Marx’in katılımıyla atıldığı kaydedildi. Barseghian, IGMG yöneticileri ile yerel yetkililer arasında uzun yıllardır diyaloğun olduğunu aktardı.

‘AYRIMCILIK YAPILMASINI KABUL ETMEYECEĞİM’

Darmanin’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya kadar Eyüp Sultan Camisi ve IGMG ile ilgili kendisine herhangi bir uyarıda bulunulmadığını vurgulayan Barseghian, “Fransa’nın değerlerine bağlılığına karşılık yabancıların ülkeye müdahalesi” konusunun titizlikle ve ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti. Barseghian, “Strasbourg’da ve Cumhuriyetin içerisinde barış ve huzur içinde yaşamayı arzulayan kent sakinlerine ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyeceğim” ifadesini kullandı. Belediye Meclisinde yapılan oylamada, IGMG’ye bağlı caminin inşaatının maliyetinin yüzde 10’u olan 2 milyon 563 bin 999 euro para yardımı kararı kabul edilmişti.

İDARİ HAKİME SEVK İSTEMİŞ

Darmanin, yaptığı açıklamada, Yeşiller Partisi’nden olan Strasbourg Belediyesi’nin kararına tepki göstererek, “Strasbourg Belediyesi, Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam’ı savunan bir federasyon (İslam Toplumu Milli Görüş) tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer” ifadelerini kullanmıştı. Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ‘ayrılıkçı’ yasa tasarısının henüz onaylanmadığını ancak belediyenin aldığı kararın ciddi olduğunu savunan Darmanin, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliği’nden yardım kararını idari hakime sevk etmesini istediğini belirtmişti.



