STK temsilcileriyle Kovid-19’la mücadeleyi görüştü

MERKEL, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile birlikte katıldığı toplantıda, ülkede artış gösteren Kovid-19 ile mücadele konusunda toplantıya katılan temsilcilerle istişarede bulundu. Salgındaki vaka sayılarının artışından duyduğu endişeyi dile getiren Merkel, ikinci bir dalganın sağlık sistemini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Virüs salgınıyla mücadele konusunda alınan ve alınabilecek tedbirlerin konuşulduğu toplantıda Merkel, söz konusu artışın alınacak önlemlerle azaltılması gerektiğini kaydetti.



‘HİÇBİR ZAMAN ÇIKIŞ NOKTASI CAMİLER OLMADI’

Toplantıya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) Genel Sekreter Abdurrahman Atasoy da katıldı. Atasoy, kucaklayıcı bir dil kullandıklarından ötürü Şansölye Merkel’e teşekkür ederek, şükranlarını sundu. Toplantıya katılan Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ise salgın döneminde Almanya’daki Müslümanlar olarak yaklaşık 2 bin camiye yönelik farklı dillerde bilgilendirme materyallerinin hazırlandığını söyledi. Aldıkları önlemler sayesinde şimdiye kadar hiçbir caminin salgının çıkış noktası olmadığını ifade eden Kesici, camilerin tekrar ibadete kapatılması konusunun şu an gündemde olmadığına da işaret etti. Vaka sayıları artarken hijyen tedbirleri ve kurallara uyma konusunda Müslümanların önemli rolü olduğunu vurgulayan Kesici, toplumsal olarak alınan kurallara sıkı sıkıya uyması gerektiğine dikkati çekti.