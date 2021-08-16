Stiko çocuklara aşıya onay verdi

DAHA önce yeteri veri olmadığı gerekçesiyle çocuklar için korona aşısına onay vermeyen Almanya Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), korona aşısına yönelik tavsiye kararı aldı. Aşı Komisyonu Kurulu yaptığı açıklamada, yeni bilimsel gözlemlerin ve verilerin çok dikkatli değerlendirildiğini belirterek, “Mevcut bilgilerimize göre aşının avantajları, aşının çok nadir görülen yan etkilerine göre daha ağır basmaktadır” denildi.

SİYASETÇİLERİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) yaklaşık üç ay önce çocuklara yönelik aşıya onay verirken, Stiko’nun tavsiyede bulunmaması özellikle siyasetçilerin tepkisini çekmişti. Federal Sağlık Bakanlığı ile 16 eyalet sağlık bakanlığı aşı konusunda tavsiye kararı alırken, birçok kişi de Stiko’nun kararı olamdan aşı yaptırmayacağını açıklamıştı.