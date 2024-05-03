Stepi sahalara döndü

Yugoslav Milli Futbol Takımı’nın ve Eintracht Frankfurt’un efsane futbolcularından olan, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt gibi Bundesliga takımlarında teknik direktör olarak görev alan ve şimdi yaşamını Almanya’da sürdüren 76 yaşındaki sevilen futbol adamı, 10 takımın katıldığı ‘Top-Kick, Alte Herren
’ (Emekli Futbolcular Turnuvası’nda) Eintracht Frankfurt’un taraftar takımı ‘Business Eagles’in teknik direktörü olarak sahaya çıktı. Eski dönemlerde olduğu gibi sempatik ve alçak gönüllü duruşuyla, Walldorf – Mörfelden’in geleneksel spor kulübü Rot-Weiß (Kırmızı-Beyaz) Walldorf’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya katılan sporcuların ve izleyicilerin kalbini kazandı. ‘Darmstadt 98’ takımının şampiyon olduğu turnuvada, Stepi’nin yönettiği ‘Business Eagles’, Bundesliga’da mücadelesini sürdüren ‘kardeş takım’ Eintracht Frankfurt gibi 6’ncı sırayı ele geçirdi.
Rot-Weiß Walldorf’un spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuvada Gazetemizin Mali İşler Müdürü Ozan Çorgundağ da Eintracht’ın ‘Kartalları’ (Business Eagles) arasında top koşturdu.