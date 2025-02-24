Steinmeier’den Ukrayna’ya: ‘Bize güvenebilirsiniz’

Haberin Devamı

Steinmeier, mesajında, “Gözleri ve kalbi açık olan hiç kimse gerçeği inkâr edemez, bu savaşı başlatan Rusya’dır. 3 yıl önce tankları Ukrayna’ya giren Rusya’dır. Ukrayna’yı dize getirmek isteyen ve özgür ve demokratik Avrupa’yı tehdit eden Rusya’dır” dedi.

Rusya’nın son dönemlerde Beyaz Saray’da ‘sempatik bir destekçi’ bulduğuna işaret eden Steinmeier, şu ifadeleri kullandı: “Ancak (savaş) bir santim bile meşruiyet kazanmadı. Hiçbir adaletsizlik düzeltilmedi. Hiçbir savaş suçu unutulmadı. Birkaç anlamsız konuşmanın ya da küstahça açıklamanın kararlılığımızı kırabileceğine gerçekten inanan var mı? Bizi ilkelerimizden vazgeçmeye ya da yanlış kararlar almaya teşvik edebilir mi? Hayır, tam tersine geçtiğimiz iki hafta Avrupalılar olarak kararlılığımızı daha da güçlendirdi. Şimdi kendimiz ve Ukrayna için her zamankinden daha fazla sağlam durmalıyız.”

Haberin Devamı

“UKRAYNA OLMADAN CİDDİ BİR MÜZAKERE OLAMAZ”

“Ukrayna halkı, 3 uzun yıldır özgürlüğü için savaşıyor, her gün, her gece. Onların cesaret ve fedakârlıklarının boşa gitmediğinden emin olmalıyız. Ukrayna’nın adil ve kalıcı bir barışa kavuşmasını sağlamalıyız. Kim kiminle konuşuyor olursa olsun, Ukrayna olmadan ciddi bir müzakere olamaz ve Ukrayna’nın çürük bir anlaşmayı kabul etmeye zorlanmamasını sağlamalıyız. Barış, zorbalıkla var edilemez. Barış, hepimiz tarafından birlikte sağlanmalıdır. Bu, bizim sorumluluğumuzdur. Eğer irademiz varsa gücümüz de vardır. Avrupa, hâlihazırda Ukrayna’nın en büyük destekçisi konumundadır. Sadece AB üyesi ülkeler, 135 milyar Euro sağlamıştır. O halde çabalarımızı artıralım, özellikle de askeri destek anlamında. Avrupa, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en vahim anını yaşıyor. Ukrayna ve Avrupa halkı, bizden Ukrayna’nın özgürlüğünü ve Avrupa’nın güvenliğini savunmamızı bekliyor.”

Almanya’nın gelecek haftalarda da Ukrayna için güçlü bir ortak ve Avrupa’da güçlü bir dayanak olması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, “Almanya’daki demokratik siyasi güçler, büyük sorumluluklarının bilincindedir ve ben de onların sözüne güveniyorum. Almanya’ya güvenebilirsiniz” dedi.