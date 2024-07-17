Steinmeier’den sonra kim cumhurbaşkanı olacak!

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BILD gazetesi, partilerin perde arkasında yeni cumhurbaşkanı için daha şimdiden kulisler yapmaya başladığını yazdı. Almanya’da cumhurbaşkanlığı makamı da tıpkı bakanlık makamları gibi genel seçimlerden sonraki koalisyon pazarlıklarının bir parçası olarak görülüyor. Hatta bir sonraki cumhurbaşkanının koalisyon sözleşmesinde de yer almasını isteyenlerin olduğu belirtiliyor. Gazete, Sosyal Demokratların ise bu sefer en yüksek devlet makamı için beklenmedik ve alışılagelmişin dışında sürpriz bir aday çıkaracağını iddia etti.

ADAY ÇOK SATAN ROMANIN YAZARI ZEH Mİ?

Bild, bu ismin çok satan yazarlardan olan 50 yaşındaki avukat Juli Zeh olduğunu iddia etti. Başbakan Olaf Scholz’un Zeh’i Potsdam’dan tanıdığı kaydedildi. 2017 yılında SPD’ye katılan Zeh, SPD’nin önerisiyle Brandenburg Eyalet Anayasa Mahkemesi’nde fahri yargıç olarak görev yapıyor. Zeh, ‘Unterleuten’ adlı çok satan bir romanın da yazarı. Zeh’in babasının da uzun yıllar Federal Meclis’te yöneticilik yaptığı kaydedildi. Öte yandan Birlik Partileri CDU/CSU’nun da olası liste başı adayının kadın olduğu iddia edildi. Bild, Bavyera Eyalet Parlamentosu Başkanı CSU’lu Ilse Aigner’in (CSU) isminin cumhurbaşkanlığı için ön plana çıktığını belirtti.