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HABERLERAvrupa Haberleri

Steinmeier’den itiraf: Devletin de ihmali var!

#Frank Walter Steinmeier#Olaf Scholz#ANİS Amir
Steinmeier’den itiraf: Devletin de ihmali var

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Berlin’de 5 yıl önce girişilen ve 13 kişinin yaşamını yitirdiği kamyonlu saldırıda devletin ihmali olduğunu söyledi.

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Almanya’nın Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 19 Aralık 2016 tarihinde Berlin’in göbeğinde girişilen ve 8’i Alman 5’i başka ülkelerden gelen turist olmak üzere 13 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısında devletin de ihmali olduğunu söyledi.
Anis Amir adlı Faslı bir teröristin Polonyalı şoförünü öldürüp çaldığı kamyonla Berlin’in merkezindeki ‘Yıkık Kilise’ olarak bilinen ‘Gedaechtniskirche’ etrafında kurulan Noel pazarını ziyaret edenlere yönelik terör saldırısının 5’inci yıl dönümü vesilesiyle dün akşam düzenlenen törende konuşan Steinmeier, “Devlet, vatandaşlarının güvenliğini ve özgürlüğünü koruma sözünü yerine getirememiştir” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu terör saldırısının engellenmesi için zamanında gerekli girişimlerde bulunulmadığı yönünde iddialar bulunduğuna işaret ederken, yapılan hataların ve ihmallerin ortaya konulmasının devletin görevi olduğunu da vurguladı.

Steinmeier’den itiraf: Devletin de ihmali var

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‘BARIŞA VE DEMOKRASİYE SALDIRI’
Steinmeier, “Ancak böyle bir durumda devlete güven yeniden artabilir” dedi. Aynı zamanda “Bu saldırı bizim yaşam biçimimize dönük bir saldırıdır. Barışa ve demokrasiye saldırıdır” görüşünü de vurguladı. Ülkede yaşayan herkese bu değerlere sahip çıkma çağrısında da bulundu.

‘DEVLETİN GÖREVİ YURTTAŞLARINI KORUMAKTIR’
Başbakan Olaf Scholz da “Bu korkunç saldırının 5’inci yılında düşüncelerimiz 13 kurbanın ve onların yakınlarının yanındadır. Devletin görevi bütün yurttaşlarını korumaktır” dedi. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, şayet saldırıyla ilgili henüz yanıtlanmamış sorular varsa, bunun üzerine gidileceği sözü verdi. Bakan Faeser, “Hiçbir şey gizli kalmayacaktır. Bu bizim kurban yakınlarına borcumuzdur” açıklamasında bulundu. Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann da kurban yakınlarına her türlü desteğin verileceğini açıklandı.

 

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