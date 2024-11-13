Steinmeier’den 23 Şubat’a onay

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CDU/CSU’lu Friedrich Merz, SPD’li Rolf Mützenich ve Yeşiller’li Britta Hasselmann ile Katharina Dröge, dün akşam Bellevue Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Steineier’le bir araya gelerek seçim tarihini görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Cerstin Gammelin, yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Steinmeier’in erken seçimin 23 Şubat’ta yapılması önerisini ‘gerçekçi’ bulup onay verdiğini açıkladı. Böylece Başbakan Olaf Scholz’un güvenoyu istemesinden sonra Federal Meclis’te 16 Aralık’ta yapılacak oylamanın ardından Cumhurbaşkanı’nın erken seçim yolunu açması kesinleşti.

Friedrich Merz, Britta Hasselmann, Katharina Dröge ve Rolf Mützenich, Bellevue Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Olaf Scholz

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SPD: ‘ADAYIMIZ SCHOLZ’

Bazı SPD’liler, Olaf Scholz’un yerine Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un başbakan adayı gösterilmesini isterken, parti yönetimi Scholz’un yanında yer aldı. SPD Eş Başkanları Saskia Esken ile Lars Klingbeil ve partinin Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich ile diğer yöneticiler de “Scholz doğru adaydır” görüşünü savundular. Parti içinde Scholz’un aday olmasına sıcak bakmayanların bulunduğunu ve homurdananların olduğunu gizlemeyen Mützenich, “Ama tüm partililer ancak birlikte hareket etmemiz halinde kazanabileceğimizi bilmekteler. Bizim başbakan adayımız Scholz’dur” dedi.

Friedrich Merz

SCHOLZ ROL OYNAMAYACAK

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, CDU/CSU’nun seçimlerden en güçlü parti olarak çıkarak Friedrich Merz başbakanlığında SPD ile oluşturulacak olası bir koalisyonda, şu andaki Başbakan Olaf Scholz’un hiçbir rol oynamayacağını söyledi. “Ben hep bir takımın küme düşmesi halinde antrenör ile menajerin tam olmasa bile belirli bir ölçüde sorumluluk üstlenmesinden yanayım. Bu benim için de geçerli” derken, SPD ile ortaklık etmeleri halinde Olaf Scholz’a kabinede yer olmayacağı sinyali verdi.

Federal Maliye Bakanlığı’ndan ‘kovulan’ FDP lideri Friedrich Merz, erken seçimden sonra kimin başbakan olacağının şimdiden belli olduğunu söyledi. “Başbakanlık yarışı bitti. Bundan sonraki başbakan çok çok büyük bir olasılıkla Friedrich Merz olacaktır” dedi.