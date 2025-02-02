Steinmeier, Türkiye’ye gidiyor

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BUGÜN öğleden sonra Riyad’a hareket edecek olan Steinmeier, yarın öğleden önce düşünce kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek. Öğleyin de Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman Al-i Suud tarafından resmi törenle karşılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak. Öğle yemeğinde Suudi Arabistan Bakanlar Konseyi üyeleriyle de görüş alışverişinde bulunacak. Akşam da sanatçılarla bir araya gelecek. Salı günü öğleden önce de Kral Selman Parkı’nı ziyaret edecek ve öğleye doğru Ürdün’ün başkenti Amman’a uçacak. Oradan da Al Azrak’a geçecek ve Alman askeri birliğini ziyaret edecek. Aynı akşam Amman’a geri dönecek olan Steinmeier, çarşamba günü öğleye doğru da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşecek. Aynı gün Ankara’ya geçecek ve akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek. Geçen yıl ekim ayında Türkiye’yi ziyaretinde İstanbul, Hatay ve Ankara’da temaslarda bulunan Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Ukrayna’da sürdürülen savaşın durdurulması ve Ortadoğu’daki sürtüşmelerin sonlandırılması konularını da ele alacak. Ve aynı akşam Berlin’e geri dönecek.