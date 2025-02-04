Steinmeier Türkiye’ye geliyor

Haberin Devamı

ALMANYA Cumhurbaşkanı Steinmeier, Suudi Arabistan’a düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde başkent Riyad’daki El-Yemame Sarayı’nda Veliaht Prens Bin Selman ile bir araya geldi. Görüşmede tarafların, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çalışmaları ele aldığı belirtildi. Steinmeier ile Bin Selman’ın iki ülke arasındaki ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yollarını da değerlendirdiği kaydedildi. Suudi Arabistan’da Kral Selman Parkı’nı gezen Steinmeier, buradaki temaslarının ardından Ürdün’ün başkenti Amman’da uçacak. Oradan da Al Azrak’a geçecek ve Alman askeri birliğini ziyaret edecek. Bu akşam yine Amman’a geri dönecek olan Steinmeier, yarın öğleye doğru da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşecek.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Veliaht Prens Bin Selman

Haberin Devamı

Steinmeier, bu görüşmenin ardından Ankara’ya geçecek ve akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek. Geçen yıl ekim ayında Türkiye’yi ziyaretinde İstanbul, Hatay ve Ankara’da temaslarda bulunan Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Ukrayna’da sürdürülen savaşın durdurulması ve Ortadoğu’daki sürtüşmelerin sonlandırılması konularını da ele alacak. Ve aynı akşam Berlin’e geri dönecek.

'İKİLİ İLİŞKİLER DAHA DA GÜÇLENECEK'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz.”