Steinmeier, Türk boksörle antrenman yaptı

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Burada belediye altın defterini imzalayarak gezisine başlayan Steinmeier, vatandaşlarla, özellikle de gençlerle bir araya geldi. Ziyaretin ana konularından birini de göç ve uyum çalışmaları oluşturdu. Program çerçevesinde gençlerle bir araya gelmeyi de hedefleyen Steinmeier, bir boks kulübünü ziyaret ederek burada genç sporcularla sohbet etti. En dikkat çekici anlardan biri, Türkiye kökenli 16 yaşındaki genç boksör Ceylin Kekeç ile yaptığı antrenman oldu. Boks salonuna girdiğinde genç sporcular tarafından ilgiyle karşılanan Steinmeier, antrenman ekipmanlarını giyerek kısa bir süreliğine Ceylin Kekeç’le antrenman yaptı.



Steinmeier’in ziyareti sadece sporla sınırlı kalmadı. Buluşma sırasında gençler, günlük hayatlarına dair konular hakkında da sohbet etme fırsatı buldu. Özellikle döner fiyatlarının artışı da gündeme geldi. Gençlerden biri, dönerin eskisi kadar uygun fiyatlı olmadığını söylerken, Steinmeier bu konuda düşüncelerini paylaştı. Konunun kendi alanına girmediğini belirten Steinmeier, bunun et ve personel maliyetlerinin yükselmesiyle ilgili olabileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Steinmeier’in bölgedeki programı gençlerle sınırlı kalmadı. Şehir turuna çıkan Steinmeier, yerel yöneticiler ve iş insanlarıyla görüşerek bölgenin sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgi aldı. Ayrıca, şehir meydanında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti ve birçok kişiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Hessen ziyareti kapsamında üç gün boyunca farklı etkinliklere katılacak olan Steinmeier, küçük şehirlerde yaşayan insanların sorunlarını doğrudan yerinde dinleyerek çözüm üretmeyi amaçlıyor.