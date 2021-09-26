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HABERLERAvrupa Haberleri

Steinmeier, Scholz, Laschet ve Söder oylarını kullandı

#Almanya#CUMHURBAŞKANI#Markus Söder
Steinmeier, Scholz, Laschet ve Söder oylarını kullandı

Almanya'da sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işleminde şu ana kadar Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CDU/CSU’nun adayı Armin Laschet, SPD Başbakan adayı Olaf Scholz ve CSU Genel Başkanı Markus Söder oylarını kullandı.

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CUMHURBAŞKANI Steinmeier eşi Elke Budenbender ile birlikte Berlin’deki Erich-Kästner İlkokulu’nda, CSU Genel Başkanı Markus Söder eşi Karin ile birlikte Nürnberg’deki Theodor Billroth okulunda oyunu kullandı. SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz da oy vermek için seçim sandığına eşiyle birlikte el ele tutuşarak geldi. Potsdam’da oyunu kullanan Scholz, seçim sandığına girerken yaşlı bir seçmenin de koluna girerek yürümesine yardımcı oldu. Oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada seçmenleri SPD lehine oy kullanmaya çağıran Scholz, “Böylece vatandaşlarımız bana Federal Almanya Cumhuriyeti’nin bir sonraki şansölyesi olma yetkisini verebilir” dedi.

Steinmeier, Scholz, Laschet ve Söder oylarını kullandı

Steinmeier, Scholz, Laschet ve Söder oylarını kullandı

CDU/CSU’nun başbakan adayı ve CDU Genel Başkanı Armin Laschet, secimlerde oyunu memleketi Aachen’de kullandı. Laschet de tıpkı SPD adayı Olaf Scholz gibi oy vermeye eşi Susanne’yle el ele tutuşarak geldi. Laschet ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bu seçimin, Almanya’nın gelecekteki yönünü belirleyeceğini belirterek, “İşte bu yüzden her oy önemli” ifadesini kullandı. Seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulunan Laschet, böylece birlik partilerinin liderliğinde bir hükümet kurulmasını umduğunu vurguladı.

Steinmeier, Scholz, Laschet ve Söder oylarını kullandı

 

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#Almanya#CUMHURBAŞKANI#Markus Söder