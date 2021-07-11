Auschwitz’in son tanıklarındandı

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, toplama kampında müzisyen kimliği sayesinde ayakta kalmayı başardığını belirtilen Bejarano hakkında yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hatırası kalbimizde devamlı yaşayacaktır. Ölümü bizim için büyük bir kayıp olan Bejarano, tüm yaşamı boyunca nazilere karşı duruşu ve kurbanlarına verdiği destekle anılacaktır. Kendisinin müziğini tanımış olanlar, ne kadar etkileyici olduğuna tanıklık etmiştir.” Dışişleri Bakanı Heiko Maas (SPD) da yayımladığı mesajda, “Güçlü ve cesaretli sesinin eksikliğini devamlı hissedeceğiz” diyerek Bejarano’nun nazilere karşı verdiği mücadeleden övgüyle söz etti.

1924 doğumlu olan Esther Bejarano Auschwitz kampında kaldığı süre içerisinde akordiyon yeteniğiyle çocuk korosunda kalmış, sağ kurtulduktan sonra da müzik çalışmalarını son zamanlara kadar sürdürmüştü.