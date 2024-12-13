Steinmeier, meclisi feshetme karından önce meclis gruplarının temsilcileriyle görüşecek

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STEINMEIER, Alman kamu yayıncısı ARD’ye yaptığı açıklamada, meclisin feshedilmesinin tüm milletvekillerini etkileyeceğini belirterek gruplarla görüşmenin “Almanya’da iyi bir devlet uygulaması” olduğunu belirtti. Görüşmeyle istikrar vadeden bir hükümet için çoğunluğun sağlanıp sağlanmayacağını tespit etmeyi amaçladığını aktaran Steinmeier, “Grup başkanları ile yapılacak görüşmelerde bu ihtimalin gerçekleşmemesi beni şaşırtmayacak. Ancak bunları bekleyip görmemiz lazım” dedi. Steinmeier, bu durumda cumhurbaşkanının görevinin “son aylarda ortaya çıkan çekişmeleri biraz sakinleştirmek ve yatıştırmak olduğunu” ifade ederek, “Bununla, bir koalisyonun sona ermesi olağanüstü bir durumdur ancak dünyanın sonu olmadığını söylemek istiyorum. İşleyen kurumlarımız var” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Steinmeier, sakin davranılması çağrısında bulunarak, “Bundan sonraki süreci, günlük siyasetin yoğun telaşı ve medyanın manşetleri değil anayasa ve onun kuralları belirler” değerlendirmesinde bulundu.

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SCHOLZ 16 ARALIK’TA MECLİSTEN GÜVENOUY TALEP EDECEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 6 Kasım’da Almanya’daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda, FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden almıştı. Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı “trafik ışığı koalisyonu” olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı. Scholz 11 Aralık’ta, erken seçiminin önünü açmak için 16 Aralık’ta Alman Anayasasının 68. maddesi uyarınca meclisten güvenoyu talep edip erken seçimin yolunu açmak istediğini belirterek, “Meclis üyeleri, önerdiğim yolu izlerse, Cumhurbaşkanı Steinmeier’e pazartesi öğleden sonra meclisin feshedilmesini önereceğim” ifadesini kullanmıştı.

PARTİLER SEÇİMLER İÇİN 23 ŞUBAT TARİHİNDE ANLAŞTI

Hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ve Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları seçim tarihi için 23 Şubat 2025’te anlaşmıştı. Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek. Ancak partiler erken seçim için çalışmalara başladı. Anayasa’nın 68’inci maddesine göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi meclise verdikten sonra Federal Meclis’te güven oylaması yapılıyor. Söz konusu önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi feshediyor. Başbakan, güvenoyu alamadığında Cumhurbaşkanı seçime gitmesini ister, bu sürecin ardından Almanya’da 60 gün içinde genel seçim yapılması öngörülüyor.