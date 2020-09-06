Steinmeier koronadan ölenlere ‘anma’ istiyor

CUMHURBAŞKANI Steinmeier çok sayıda hastanın hastanelerde ve yaşlılar yurdunda sevdikleri ve yakınları yanında olmadan ve onlara veda edemeden hayatlarını kaybettiğini hatırlattı. Steinmeier “İnsanlara acılı günlerinde yardım etmek zorundayız. Ve onlar için ne yapabileceğimizi düşünmemiz lazım” dedi. Anmanın nasıl ve ne zaman olacağıyla ilgili ise Cumhurbaşkanı anayasal organlarının başında bulunan yetkililerle konuşarak belirleneceğini kaydetti. Hastalıktan yakınlarını kaybeden üzüntülü insanların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı “Yasını tutacağımız 9 bin 300 ölü var. Diğer ülkelerle kıyaslandığında sayı az ama altı ay içinde yıllık trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin üç katı kadar insan öldü. Bunu gözden kaçırmamalıyız. Sevdiklerini yeni kaybedenleri bu düşük rakamlar teselli etmez” dedi.

İKİNCİ TECRİT EKONOMİYİ VURUR

Koronavirüs ile mücadele konusunda umutlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, aşı araştırmalarıyla ilgili ortaya çıkan gelişmeleri de cesaret verici bulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı aşı ile ilgili “Tünelin ucundaki ışık göründü. Ancak ne kadar yolumuz daha var bilmiyoruz. Bu yüzden tedbiri elden bırakmamalı ve disiplinli olunmalı. Koronanın olağanüstü günlerini gördük. Şimdi koronanın normalleştiği günlerde başarılı olmalıyız” dedi. Cumhurbaşkanı düşen sayılar nedeniyle tedbirlerin gevşetilmesinden sonra da dikkatli olunması gerektiğine işaret etti. Almanya’da bir daha kriz döneminde alınan sıkı tedbirlerin alınacağına inanmadığını da kaydeden Cumhurbaşkanı Steinmeier “Herkes ikinci bir tecridin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini biliyor. Bu yüzden federal, eyalet ve yerel yönetimler tecridin yaşanmaması için önlemler alıyorlar” dedi.

2022 YILINDA NORMALLEŞME

Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) 2021 yılında yapılacak federal seçimlerdeki başbakan adayı Olaf Scholz ise koronavirüsten kaynaklı ekonomik durgunluğun görülebilir gelecekte sona ereceğini söyledi. Scholz, tüm ekonomik verilerin olumlu olduğunu da hatırlattı. Scholz 2022 yılının başlarında Almanya’nın normale döneceğini tahmin ettiğini de belirtti.