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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 18.10.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Steinmeier karantinaya alındı

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Steinmeier karantinaya alındı
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in, yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Federal Cumhurbaşkanlığı Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Steinmeier’e de Kovid-19 testi yapıldığı ancak sonucun henüz çıkmadığı belirtildi. Mart ayı sonunda, Başbakan Angela Merkel de enfeksiyon kapan bir doktorla temas kurduğu için önlem olarak yaklaşık iki hafta evde karantinaya alınmıştı. Bu süre zarfında Merkel’e üç korona testi yapılmış ve testlerin üçü de negatif çıkmıştı.

Steinmeier karantinaya alındı

 

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