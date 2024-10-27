‘Steinmeier hükümeti istifaya zorlasın’

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ANA muhalefetin küçük kanadı CSU Federal Meclis Grup Başkanı Alexander Dobrindt, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in SPD’li Olaf Scholz başbakanlığındaki koalisyon hükümetini gerekirse erken seçime zorlamasını gündeme getirdi. Dobrindt, “Koalisyon hükümetini oluşturan üç parti de Almanya’yı zarar görmekten koruyacaklarına dair yemin ettiler. Bunun için gerekirse istifa da edilebilir. Ama ülkeyi kaosa sürükleyen hükümet kendiliğinden istifa etmiyorsa, Cumhurbaşkanı Steinmeier onları bir araya getirerek konuşup görevi bırakmaya zorlamalıdır” dedi.

Frank-Walter Steinmeier

Alexander Dobrindt

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‘GEREKEN UYARIYI YAPMALI’

CDU’lu Mathias Middelberg de Bild gazetesine verdiği demeçte, Steinmeier’in devreye girerek bu gelişmelere müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Middelberg, “Ortaklar arasında yaşanan sürekli tartışmalar, ülkeyi çıkmaza sürüklüyor. Bu hükümet ülkeyi yönetmek istemiyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier bu duruma daha fazla seyirci kalmamalı. Derhal devreye girerek müdahale etmeli ve gereken uyarılarda bulunarak erken seçim tarihini belirlemelidir. Şimdi ya bir kalkınma programı gelmeli ya da bu hükümet gitmeli” diye konuştu.

ANKETLERE GÖRE CDU/CSU ÖNDE

INSA tarafından yapılan ankete göre bu hafta sonu seçim olsa CDU/CSU yüzde 30, sağ popülist AfD yüzde 19, SPD yüzde 15, Yeşiller yüzde 11, BSW yüzde 9, FDP yüzde 4, Sol Parti ise yüzde 3 oy alacak.